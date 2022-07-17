瞄準後疫情時代的解封商機 台灣-上海航班一位難求

華航（2610）、長榮航（2618）瞄準後疫情時代的解封商機，客運市場全面增班，業界也指出，根據目前市場需求，兩岸航班需求強勁，會成為未來增班主力，台灣-上海航班會是重中之重，目前是一位難求，但是增班困難，是下一波解封後的增班主力，目前上海班還受到大陸上海地區疫後限制規範，國內航空業者還無法依市場需求增班。

台商表示，最近上海航班非常難訂，是自五月開始封控後航班至今無法正常飛，一開始是旅客都被關在家中出不來，所以航班少飛或不飛影響不大，六月解封後，台商及家屬還是發現一位難求，航班似乎還是受到限制，原本以為七月會開放，結果還是沒有看到宣布。

國內的航空業者私下也不諱言的指出，最近常常接到旅客查詢台灣-上海航班的變動情況，也接到不少旅客抱怨班次太少，航空公司很想因應旅客需求增加服務，兩岸大部分的主力城市增班都很容易，上海航線之前需配合當地防疫政策，所以班次受到限制，使得現在每周都只有一班，客人都訂不到位子，有些人急也只好改轉機走廈門或香港往返兩岸。

華航8月開始東北亞大增班，東京航線由7月每周7班，8月增加為每周11班，北海道札幌8月復飛；長榮航空隨著新機加入，客運布局的重兵航線放在北美跟歐洲，睽違25年後再開歐洲新航線，10月25日開闢台北-米蘭航線，11月3日開闢台北-慕尼黑航線。