桃機消防員招募體能測驗 115名考生要過五關搶18名額

因應營運需求，桃園機場公司111年度招考18名消防員，收到166人報名應試，15日、16日舉行體能測驗，共計115名到考，測驗項目包括3,000公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等五道關卡；通過體能測驗考生將於8月13日參與第二階段筆試。

機場公司總經理但昭璧15日早晨現場了解準備情形並為考生加油打氣，但昭璧表示桃園機場依據國際民航組織(ICAO)規定設置消防大隊，主要勤務內容為航空器事故之消防搶救以及機場園區各項消防任務，機場消防員不僅需具備航空消防的專業知識，消防救災能量也仰賴消防員的體能負荷，因此體能測驗是消防員甄試的重點之一。

機場公司表示，桃機消防員招募分為體能、筆試、面試三個階段，由於航機載客量大，一旦發生航空事故時，需要救援的旅客人數往往超過百人，因此高強度的體能為救災的關鍵；本次測驗項目特別強調負重度、靈巧度以及肌耐力等因素。