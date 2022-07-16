桃機消防員招募體能測驗 115名考生要過五關搶18名額
因應營運需求，桃園機場公司111年度招考18名消防員，收到166人報名應試，15日、16日舉行體能測驗，共計115名到考，測驗項目包括3,000公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等五道關卡；通過體能測驗考生將於8月13日參與第二階段筆試。
機場公司總經理但昭璧15日早晨現場了解準備情形並為考生加油打氣，但昭璧表示桃園機場依據國際民航組織(ICAO)規定設置消防大隊，主要勤務內容為航空器事故之消防搶救以及機場園區各項消防任務，機場消防員不僅需具備航空消防的專業知識，消防救災能量也仰賴消防員的體能負荷，因此體能測驗是消防員甄試的重點之一。
機場公司表示，桃機消防員招募分為體能、筆試、面試三個階段，由於航機載客量大，一旦發生航空事故時，需要救援的旅客人數往往超過百人，因此高強度的體能為救災的關鍵；本次測驗項目特別強調負重度、靈巧度以及肌耐力等因素。
機場公司統計本次招募共有115位考生應考，到考率近七成，年齡分布以20至30歲者居多，最年輕與最年長分別為21與48歲。考生亦來自四面八方，包含大學畢業生、健身教練等，其中不乏任職於地方政府現職消防員前來報考。第一階段體能測驗順利落幕後，第二階段筆試測驗將於8月13日舉行，相關時間與地點將公告於機場公司官網及以E-mail通知考生，敬請進入第二試的考生做好準備全力應戰，加入桃園機場團隊共同迎接疫後復甦。
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