彰化創業獎勵金已發出944萬 補助40名創意青年

彰化花壇是紅磚的故鄉，順達磚窯場的第5代繼承人將傳統紅磚改良縮小，開發多種幾何造型，搭配研發的砌磚工具、天然環保砂漿和木製配件等，製作「積木磚玩具」，已獲得專利，也獲彰化縣30萬元青年創業金，彰化2年來已發出944萬多元的創業金。

彰化縣長王惠美今天到順達磚窯場了解創意成果，她表示，縣府於今年3月29日成立青年發展處，針對彰化縣18歲至45歲的青年朋友，提供每人最高30萬元的創業獎勵補助，鼓勵青年運用創意，發掘彰化在地的特色資源，已累計40位青年成功獲得補助。

順達磚窯場的第5代張瀞方與詹育峻夫妻擴大產業發展，詹育峻有機械加工與設計背景，融合紅磚的製作技術，卻跳脫紅磚只能作為傳統建材的框架，他說，積木磚可以訓練小朋友專注力與創造力，也能讓樂齡族長輩們訓練手眼協調，延緩老化與失智，也可融入日常生活中運用。

花壇鄉長顧勝敏說，紅磚縮小成積木磚，不論是作為教材或是玩具都是非常好的，鄉公所也採購玉龍龍積木作為鄉立幼兒園教具。

彰化縣府2020年開始編經費提供青年創業補助，設籍彰化縣18歲至45歲的青年，並參加過創業研習課程時數達30小時青年可提出申請。