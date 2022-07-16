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交部持有國營事業與轉投資公司 估股息紅利繳庫98.59億

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
受疫情衝擊，桃機公司、桃園航勤都未能獲利，無法配發現金股利給股東。圖/桃機公司提供
受疫情衝擊，桃機公司、桃園航勤都未能獲利，無法配發現金股利給股東。圖/桃機公司提供

交通部持有之上市公司股票今年均有配發現金股利，而所屬國營事業和轉投資事業，預估今年股息紅利繳庫金額約98.59億元，僅較上年度微增3.2億元，其中中華郵政公司就貢獻了77.67億元，桃園機場公司、桃園航勤和台北捷運公司等交通部所屬國營事業和轉投資公司，皆因受到新冠肺炎疫情衝擊，未能獲利，故2022年完全沒有現金股利進帳。

據交通部2022年歲入預算顯示，股息紅利計有98.59億餘元，較上年度多出近3.2億元，其中，中華郵政公司股息紅利可繳庫77.67億餘元，是所屬國營事業和轉投資公司中獲利最高的公司。

而台灣港務公司營運狀況也不錯，但因持有股權不同，所以有部分獲利須繳交國庫，繳庫金額為20.91億餘元，另一部分則屬於航港建設基金，基金可有近18億元的進帳，合計股息紅利38.9億餘元，顯示在疫情期間，不僅海運公司大發利市，港務公司同樣受惠。

但相較於海運事業，空運、陸運等其他運輸業受到疫情的衝擊則相當大。桃機公司因航班、旅客量雙雙銳減，航機起降費、場站服務費較以往少非常多，加上航廈內各式餐飲、商店、免稅店沒有顧客，得靠政府紓困才能勉強支撐下去，完全收不到權利金，因此，桃機公司不僅沒有獲利可入帳到民航作業基金，甚至還得靠舉債才能正常推動業務。

至於交通部持有45%股權的桃園航勤公司，17.14%股權的台北捷運公司，都是疫情的受災戶，桃勤是航機大減相關地勤服務費用減少，北捷則是旅客量狂掉，兩家公司均未能獲利，故無力分配現金股利給股東。

疫情 股息 交通部

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