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影／高市啟動蔬菜機械代耕 助農民成「3省」新農人

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市推蔬菜機械種植合作示範區，助農民升級為省時、 省力、省錢的「三省」新農人。記者王昭月／翻攝
高雄市推蔬菜機械種植合作示範區，助農民升級為省時、 省力、省錢的「三省」新農人。記者王昭月／翻攝

農業人力老化，缺工問題阻礙發展，高雄市農業局啟動梓官等4區蔬菜代耕，推出蔬菜機械種植合作示範區，協助農民升級為省時、省力、省錢的「三省新農人」。

高市繼成立3團果樹代耕團後，再成立蔬菜機械代耕團，啟動路竹、彌陀、梓官、橋頭4區蔬菜代耕服務，將舉辦觀摩會，由方舟機械代耕團示範「機械自動化移植菜苗」，農民報名踴躍。

高市農業局表示，「人+機」專業代耕服務包含整地、開溝、菜苗移植、施肥噴藥、採收，可快速解決農民在農忙時搶工、季節性搶收及施藥安全顧慮等問題。以種植一分地的青花菜來看，5名人工種植2小時約花費3500元，但農機代耕僅需投入兩人，省下3成的費用。

另請人噴藥，1分地需花1小時，植保機只需花10分鐘，不只效率高，還能讓農民少接觸農藥，保障健康無價。

農業局說，經評估通過耕種適作度的農田，可納入合作示範區，享有開溝及機器移植服務全額補貼，並能獲得菜苗購買定額補貼，每分地補助2500至4500元不等，還有可能完全免付費，就等著收成。

農業局長長張清榮表示，農業缺工阻擾農業發展，機械代耕服務能精準運用有限人力、降低農業勞動力需求，改善產業經營架構，開創出全新的從農之路。

高雄市推蔬菜機械種植合作示範區，助農民升級為省時、 省力、省錢的「三省」新農人。記者王昭月／翻攝
高雄市推蔬菜機械種植合作示範區，助農民升級為省時、 省力、省錢的「三省」新農人。記者王昭月／翻攝
高雄市推蔬菜機械種植合作示範區，助農民升級為省時、 省力、省錢的「三省」新農人。記者王昭月／翻攝
高雄市推蔬菜機械種植合作示範區，助農民升級為省時、 省力、省錢的「三省」新農人。記者王昭月／翻攝

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