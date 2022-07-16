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振興鐵道觀光 台鐵續推二鐵旅遊

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
台鐵局規劃推出鐵道觀光新亮點，包括鐵馬上火車二鐵旅行（台鐵+鐵馬），迎接疫情趨緩後振興時期的到來。圖/台鐵局提供
台鐵局規劃推出鐵道觀光新亮點，包括鐵馬上火車二鐵旅行（台鐵+鐵馬），迎接疫情趨緩後振興時期的到來。圖/台鐵局提供

7月15日交通部推出觀光振興方案、及台鐵局同步推出鐵道旅遊四大優惠措施均獲得好評之際，台鐵局規劃加碼推出鐵道觀光新亮點，包括鐵馬上火車二鐵旅行（台鐵+鐵馬），迎接疫情趨緩後振興時期的到來。全新二鐵旅行特別撘配觀光局/公路總局新近完成的16條自行車多元騎乘路線，以專用車廂人車同行的方式，載運愛好者及自行車至各地悠遊。

台鐵局長杜微日前分赴各地了解二鐵旅行籌備情形，包括二鐵專用車廂整備、上下車動線、自行車路線轉乘等規劃，局長對臺鐵附業營運中心、機務及運務同仁的用心表示肯定，同時也指示專用車廂在9月上線前，要迴送潮州機廠進行專業外部塗裝，另外內裝整理也要再加強。

此外，台北站與機場捷運交界長廊上的「台灣自行車騎乘歡迎看板」也已啓用，迎接國外遊客來台享受自行車之旅。

自行車 台鐵 觀光

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