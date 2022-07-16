全台首間 Time Vallée頂級腕錶專賣店進駐遠百竹北

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
Time Vallé e時光天地遠百竹北店盛大開幕。記者李珣瑛／攝影
Time Vallé e時光天地遠百竹北店盛大開幕。記者李珣瑛／攝影

瞄準高消費力的竹科新貴，銷售多品牌頂級腕錶的創新型態專賣店 Time Vallée 時光天地攜手零售夥伴寶島鐘錶，相中遠百竹北店開設全台灣首間店面，並於15日舉行盛大的開幕典禮，宣布試營運期間即締造傲人成績單。

Time Vallé e」時光天地遠百竹北店開幕儀式，出席與會的貴賓包括：遠東百貨總經理徐雪芳、寶島鐘錶總經理陳瑪蓮、寶帥興業總經理張為宗、歷峯集團營運長張美玲、歷峯集團Cartier總經理黃珮珊、歷峰集團專業鐘錶部門台灣區代表& Panerai總經理張明澤、歷峯集團Piaget總經理總經理范瑞紅等貴賓。

Time Vallée 時光天地遠百竹北店，占地 194 平方公尺的空間氣派非凡，可讓消費者沉浸於時計國度，細細品賞名士錶 （Baume & Mercier）、卡地亞 （Cartier）、IWC 萬國錶、積家 （Jaeger LeCoultre）、沛納海 （Panerai）、伯爵 （Piaget） 等頂級腕錶品牌的傑出作品。

遠百竹北店表示，竹北市鄰近台灣高科技產業重鎮新竹科學園區，近年來高科技產業的蓬勃發展，竹北市的人口成長率及生育率在全台名列前茅。大批科技新貴看好前景持續湧入，熱潮只增不減，也讓竹北成為機能完善的宜居城市。

遠東百貨竹北店不僅是當地首間大型百貨，也是新竹縣最大的精品百貨，擁有近 350 家品牌櫃位。地點距離新竹高鐵站只需十分鐘車程，下交流道約一分鐘即可抵達，交通相當便利，預計將吸引更多桃竹苗前來消費的人潮。

Time Vallée 時光天地竹北店的空間設計，融合了經典與現代的元素，並結合數位科技為每位顧客提供具啟發性的獨特體驗。璀璨華美的香檳金門面讓人彷彿踏進另一個時空，具流動感的弧形門面搭配大理石與木質地板構成流暢動線，引導顧客前往店內各專區，所有品牌巧妙的呈現品牌各自獨特的風格且不違和；上方還有許多精緻的小錶盤，遠看宛如一條大型錶鏈，讓顧客不由自主沉浸在頂級腕錶世界裡。

在數位展示區，顧客能以各種互動方式認識品牌製錶歷史；時光薈萃區則介紹各品牌故事並展示暢銷錶款、矚目新品、限量版本與各品牌系列。另外還有壯觀的時光柱，帶顧客回顧各品牌發展歷程與輝煌時刻。

全台首間 Time Vallée頂級腕錶專賣店進駐遠百竹北 。記者李珣瑛／攝影
全台首間 Time Vallée頂級腕錶專賣店進駐遠百竹北 。記者李珣瑛／攝影
Time Vallé e時光天地遠百竹北店開幕剪綵。記者李珣瑛／攝影
Time Vallé e時光天地遠百竹北店開幕剪綵。記者李珣瑛／攝影

遠百 竹科

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