新竹大遠百「品味南投—山城美味」享一站購足便利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
南投縣農業處陳瑞慶處長、苗栗縣農業處陳樹義處長出席2022「品味南投-山城美味」新竹大遠百展售會開幕典禮。業者／提供
南投縣農業處陳瑞慶處長、苗栗縣農業處陳樹義處長出席2022「品味南投-山城美味」新竹大遠百展售會開幕典禮。業者／提供

南投縣政府與新竹大遠百聯手打造2022「品味南投-山城美味」展售會，即日起至7月27日在新竹大遠百6樓活動中心盛大展出，展售時間為早上11時到晚上10時。來自南投的24攤山城特產，估計13天的展期銷售額上看百萬元。

南投縣農業處處長陳瑞慶，這檔展售會是邀請南投縣內的優質農會、產銷班、合作社、青農與小農攜手展出，並嚴選當季農產品與加工品，讓民眾感受到南投在地的農業魅力。

現場有南投縣特色農特產品茶、咖啡、新鮮蔬果等展售區，讓消費者能一次購足安全、高品質農特產品，另外在周末假日（16、17；23、24日）安排現場DIY活動，包含了：小品真柏盆栽、客家麻糬、國姓鄉手沖咖啡、手工愛玉等，透過多元有趣的方式拉近與民眾的距離，體驗南投縣獨有的山城美味。

另外，展售期每周五、周六及周日，邀請茶藝師於現場展現好手藝，消費者可免費品嚐親手沖泡的南投好茶，不必舟車勞頓即可遍享南投農業的獨特與精彩。

「品味南投-山城美味」展售會祭出滿額贈活動，凡於現場單筆消費不限金額，即可兌換來店好禮；滿額再加碼，消費單筆滿499元贈蜂巢蜜、單筆滿799元贈香梅汁，限量好禮兌完為止。

同時，特別與南投竹山紫南宮特別合作，凡單筆消費滿1,500元即贈金虎年銀幣錢母乙枚、滿2,000元贈紫南宮金虎年金幣錢母乙枚。

南投縣農業處處長陳瑞慶與參與展售會的頭家們合影。業者／提供
南投縣農業處處長陳瑞慶與參與展售會的頭家們合影。業者／提供
2022「品味南投-山城美味」新竹大遠百展售會，除有小品真柏盆栽銷售，假日並舉辦DIY手作教學。記者李珣瑛／攝影
2022「品味南投-山城美味」新竹大遠百展售會，除有小品真柏盆栽銷售，假日並舉辦DIY手作教學。記者李珣瑛／攝影

農業 遠百

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