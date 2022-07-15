日友山西廠今啟動 下半年營運成長動能大添柴火

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

事業與醫療廢棄物處理大廠日友（8341）去年積極規劃中國的新廠，今（15）日山西運城廠正式開爐，啟動營運，預計另一座新廠江蘇宿遷廠預計今年8月也可望投入營運，下半年二座新廠將是今年營運成長動能。

日友6月合併營收2.94億元，較上月下滑10.59%，較去年同期微增2.68%，第2季營收為9.43億元，較上季減少7.32%，較去年同期成長13.92%，累計今年上半年營收為19.61億元，年成長21.05%。

對於6月營收意外較上月下滑逾1成，該公司表示，今年以來台灣疫情擴散之後，醫療廢棄物增加，而近一年多以來，該公司專責處理醫療廢棄物的雲林廠，稼動率早已爆表，因此，為讓彰濱2廠也能處理醫療廢棄物，公司在6月將彰濱2廠停爐，並進行設備的檢修，因此影響6月營收下滑，惟6月底前，2廠已恢復正常營運。

另外，日友表示，二座在大陸的新廠中，山西運城廠營運項目較多項，包括廢棄物固化、焚化爐、廢棄物化學處理等；而江蘇宿遷廠則是以廢棄物掩埋為主，目前也已取得執照。

日友表示，原本預期，運城廠6月就可以投入營運，不過，當地政府的核准進度較預期延後，因此直至今（15）日該廠終於正式開爐並已投入營運，山西運城廠年產能約達7萬公噸，對下半年該公司營運將有明顯助益。

廢棄物 營收

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