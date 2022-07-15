長榮斥資約17.46億元 訂造1.18萬只貨櫃
長榮海運（2603）新船陸續交船，配合新船增加，長榮海運今（15）日公告繼續進場造櫃，跟Evergreen Heavy Industrial訂造新櫃，總數量為1.18萬只貨櫃，交易總金額為美元5836.8萬元，折算台幣約17.46億元。
長榮海運在市場最低迷的2016年就開始規劃造船及改造船舶計畫，全球少數在2023年全新海洋法規即將上路，長榮海運目前營運船隊共計203艘，運能153.7萬 TEU，推估到2026年尚有57艘各式新船等待交船，配合新船加入，長榮海運配合新船加入，也同步擴增貨櫃的數量，今天公布再度進場訂造新櫃。
另外，長榮海運因應新環保法規，選擇危機入市超前部署，落實環保政策購置船舶環保設備，陸續將船舶安裝脫硫器，隨著新船持續交船，船舶也開始全面加裝脫硫器，目前共有137艘配備脫硫器，運能占比為76.4%，未來隨著新船交付，比率還會持續提升。
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