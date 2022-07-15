長榮斥資約17.46億元 訂造1.18萬只貨櫃

網路家庭高層4日傳出大地震，執行長暨總經理蔡凱文提辭呈，據傳是為業績負責。但網路家庭的問題並不僅僅是業績不好，或是找來了一打陣容豪華的副總經理團隊導致人事成本飆高，而是過了太久好日子，面對突如其來的產業變動，忘了怎麼應變…

2022-07-15 13:04