快訊

全聯併大潤發 公平會添「但書」有條件通過

政院拍板！薛瑞元接任衛福部長 王必勝接指揮中心指揮官

躲天花板頻冷笑…南投槍手稱「甘願了」 讓警不寒而慄

陽明11,000 TEU新船「士明輪」 投入美西航線

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導

陽明（2609）向正榮汽船株式會社租入委交今治造船株式會社(今治造船)量身打造的全新11,000 TEU級貨櫃輪「士明輪」(YM Tutorial)已正式竣工交付並於7月15日投入陽明海運美西航線PS6營運，提供亞洲往返美洲的運送服務。

陽明海運因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，「士明輪」(YM Tutorial)為此系列第12艘交付的新船，已由船東於6月17日在今治造船廣島船廠完成新船命名擲瓶。

該船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

此系列貨櫃輪自2020年起陸續交付12艘新船，其中有11艘已投入陽明海運美西航線營運，可滿足客戶需求並最大化艙位效用；該系列船舶加入陽明船隊將使整體船齡年輕化，亦達到節能省油及降低單位成本之綜效，有利於應變國際情勢與環保法規所致之航運環境變化，可強化陽明海運整體營運綜效並提升運送服務品質。第12艘｢士明輪」投入美西航線PS6靠港依序為：青島 – 寧波 – 釜山 – 洛杉磯 – 神戶 – 青島。

陽明海運 航線 造船

延伸閱讀

雙王法說會穩軍心 台股開低走高 回14,500之上高檔震盪

亞太電信打造5G智慧港灣

亞太電信攜交通部、台灣港務 打造5G智慧安全永續港灣

在台海部署大型海巡船 國台辦：海峽中線不存在

相關新聞

土城員和社宅今抽籤 近3千人申請 中籤率約17%

由新北住都中心管理的「土城員和青年社會住宅」此次總計招租508戶，結果收到多達2937件申請，中籤率約17.3%，民眾申...

全家便利商店與芙彤園落實ESG影響力 實現與環境同生共好生活

芙彤園社會企業創立於2016年，與全家便利商店合作至今6年，今年雙方為了更貼近消費者需求，展開跨部門多元合作，透過通路密集據點優勢及綠色產品力，寫下新的里程碑。

網家找來一打高階經理人 個性不改也枉然

網路家庭高層4日傳出大地震，執行長暨總經理蔡凱文提辭呈，據傳是為業績負責。但網路家庭的問題並不僅僅是業績不好，或是找來了一打陣容豪華的副總經理團隊導致人事成本飆高，而是過了太久好日子，面對突如其來的產業變動，忘了怎麼應變…

上半年全台預售推案量破兆元 賴正鎰：3因素新案急開工

鄉林不動產研究室今（15）日發布房市報告，今年上半年六都預售推案量達1.07兆元，年增43.8％，推案戶數共5.94萬戶...

德能集團與中華鯨豚協會簽署MOU

為展現對鯨豚救援與海洋保育的支持，德能集團（EnerVest）與中華鯨豚協會簽署鯨豚救援備忘錄，支持崎頂鯨豚緊急救援中心的後續鯨豚復健，以及相關深度病理診斷及分析工作。

罕見！建商斥資15億買地 竟蓋起宮廟

北市老宅改建正夯，整合期間，不少開發商會將閒置土地做適當利用，多半以停車場使用居多，不過，有開發商將土地作為宮廟使用，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。