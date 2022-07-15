最酷的新人領航營 信義房屋MA挑戰高低空體驗

信義房屋鎖定質優社會新鮮人，首次招募總公司幕僚儲備幹部（MA），祭出保障年薪120萬的優渥薪資，重金培養專案管理人才；通過決選的10位新人7月正式到職，有別於一般制式化的新人教育訓練，信義房屋規劃3天「MA領航營」，除有基本的企業介紹、溝通課程等，還安排前往桃園「青年體驗學習園區」，挑戰空中獨木橋、巨人梯等高低空設施，不僅挑戰自我更學習團隊互助。

信義房屋首次招募幕僚儲備幹部，最終錄取的10人，15日正式到各分店報到，展開為期半年的房仲業務員歷練，隨後1年半則在總公司幕僚單位輪調。信義房屋特別舉辦「MA領航營」，並安排一整天的高低空體驗，希望讓新鮮人堅定意願、凝聚情感，並且挑戰自我、培養團隊互動能力。

即將赴石牌明德店任職的陳熹民自認「四肢發達」，第一個上陣挑戰空中獨木橋，他卻笑說，因為要蒙住眼睛，只能依靠前方帶隊的夥伴往前走，「運動細胞再好也沒有用，最重要的是信任夥伴」；忠孝玉成店童莉婷也認為，體驗空中獨木橋、信心擊球難免恐懼，但透過不斷和自己對話，夥伴的加油打氣，最終順利克服，就像業務工作一樣，勢必會遇到如陌生拜訪等諸多挑戰，希望秉持勇於突破自己的心情，與團隊夥伴互相信任、合作，一起達成目標。

至於中長期職涯目標，陳熹民表示，選擇加入信義房屋原因有三，企業文化強調「以人為本」；正值轉型開始之初，新鮮人也能擁有夠大的舞台學習、發揮，能在工作中獲得成就感；最後，則是極具競爭力的薪資條件。他希望先透過在分店學習、挑戰，回到總公司後，能夠憑藉本身行銷、會計所學背景，任職轉型辦公室等核心策略單位。

童莉婷雖也是財務相關背景出身，但她認為，信義房屋近年積極推動數位轉型，她也希望有機會到相關部門歷練。

信義房屋表示，本屆總公司幕僚MA計畫錄取者來自海內外大學、碩士，科系背景組成多元，接下來將於集團各部門輪調，期能為組織帶來更多創新動能。

為成為居住生活產業第一品牌，信義房屋也積極提升人才密度，儲備多元人才，如百位PropTech數位人才團隊持續開發創新產品，能靈活運用各類數位工具來提升服務品質的房仲業務也都是願景達成的重要動能。