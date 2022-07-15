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王品進軍韓料 新品牌初瓦首度導入送餐機器人

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
王品進軍韓料 新品牌初瓦首度導入送餐機器人。圖/嚴雅芳攝影
王品進軍韓料 新品牌初瓦首度導入送餐機器人。圖/嚴雅芳攝影

王品（2727）首度進軍韓式料理市場，推出韓系料理「初瓦」，主打道地韓國美食，預計明（16）日首店將在西門町商圈開幕，為王品集團多台元佈局再添生力軍。王品休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，初瓦營運模式分成正餐期與消夜場次，平均客單約在500~600元；預計三到四年展12家店，此外，初瓦也是王品集團首家完整配置機器人服務的品牌，主要是為解決餐飲業人力不足的問題。

王品下半年推出的首個新品牌「初瓦」主打最韓泡菜鍋到原味韓味烤肉、超夯半半炸雞等人氣美食，首店投資約1700萬打造，共109坪，設有104個座位、及2個小型包廂。自7月1日起試營運期間，每日營業額超過10萬，估初瓦單月營收可達500-600萬元。

王品表示，台灣韓國料理的市場營業額初估高達90億、近3年來韓式料理餐廳數成長高達3倍，是近年發展最快速、占比攀高的台灣料理界閃亮之星。吳憲政表示，最近兩年的外部調查發現，台灣有97.5%的民眾喜歡韓式料理，其中七成民眾每月必吃一次以上，每週至少會吃一次以上約佔2成，可見韓式料理對台灣消費者的強大吸引力。

初瓦主要瞄準的客群是25-35歲的未婚白領族，重外在形象、喜歡逛街聚會、關注時尚潮流，注重生活儀式感，喜愛與朋友分享美食。「初瓦」以好吃與好玩為品牌DNA，營造輕鬆具潮流的氛圍，符合這些客群的需求。除了每位服務員化身韓國藝人與顧客互動，也安排韓式酒桌遊戲，使消費者體驗到100%韓國流行文化。

初瓦為王品集團首家完整配置機器人服務的品牌。吳憲政表示，初瓦配置4台送餐機器人，一個餐期約可省三個人力，以初瓦首店為例，外場搭配機器人僅配置四個人力即可運作。送餐機器人需要走道較大，還須提供迴轉空間，雖會犧牲部分坪效，但只要規劃得易，吃掉的空間約僅五、六坪，其餘品牌包括西堤、肉次方的單店都有在做局部測試。

王品集團 機器人

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