KKday力挺國旅 主打1元住宿專區、五星飯店一泊一食

因應暑期出遊旺季，交通部觀光局推出「2022悠遊國旅補助方案」，於即日起正式開跑。深度旅遊電商平台KKday於今(15)日宣布一同加入響應，除了有超過百項商品供挑選，針對國人關心的「個別旅客住宿優惠活動」，依照補助方案，自由行旅客於平日時段(周日到周四)訂房，每晚住宿最高可折1,300元，民眾除了可在KKday瀏覽符合補助之住宿商品及登錄補助資格外，KKday更與飯店合作夥伴特談主打1元住宿專區，及包辦吃喝玩樂的團體旅遊行程，數量有限，先住先贏。

此外，若你是沒搶到補助，或是假日才能出遊的消費者，KKday另同步於7/15起陸續加碼推出價值高達2,000元的「加碼補貼金」，包含適用於飯店住宿的200元、500元、1,300元折扣金，還有新會員獨享的指定樂園商品50元折扣金，活動直至7月31日止，讓你平假日出遊不受限。

悠遊國旅補助開跑！KKday 6大步驟登錄享優惠 主打超殺1元住宿專區

KKday表示，目前站上共有超過百項住宿商品適用「悠遊國旅補助方案」，欲使用的消費者只要先登錄「台灣旅宿網」上傳證件及疫苗接種紀錄後，再至KKday網站訂購標有「悠遊國旅」之商品，接著填寫「KKday x 悠遊國旅資格登錄」表單，待平台確認資格、發送通知，且完成入住後，即會依序進行補助退款。商品不只涵蓋北、中、南、東、離島的飯店，更與部分飯店合作推出「1元住宿專區」，包含「新驛旅店台中車站店」、「宜蘭礁溪帝王大飯店」、「奇異果快捷旅店-高雄車站店」等，扣除1,300元補助金後，最低可享1元銅板價入住。

針對團體旅遊部分，KKday主打最低三折就可入住五星飯店，祭出任選萬豪酒店或遠東香格里拉，搭配頭城老街&外澳沙灘一日遊，每人含早餐只要1,688元起；還有北台灣夏季最夯景點，薆悅酒店野柳渡假館 & 基隆和平島二日遊，每人999元，且小孩5歲以下只要1元，超高CP值旅遊補助團火熱報名中。

不限平日！KKday加碼補貼金 飯店最多折抵1300元、新會員專屬樂園折50元

誰說只有平日有補助？KKday為讓消費者玩得更盡興，即日起至7月31日同步再推出「加碼補貼金」，針對飯店部分，最高可享有1,300元折扣金，只要結帳金額滿10,000元就可使用，於7月15日中午12點起開放使用，限量100張；若是小資旅遊則推出限量100份的200元折扣金、50份的500元折扣金，於7月15日起的每週一中午12點開放使用，每週數量有限、要搶要快。

除了飯店加碼補貼金外，KKday另於即日起至7/31針對指定樂園商品祭出「新會員專屬折扣金50元」，結帳金額滿300元就可使用，將於7月15日中午12點起開放使用，限量500張。KKday特別針對暑假孩子們最愛的水陸樂園，獨家推出限時五五折的台中麗寶水上馬拉灣雙人門票（不限平假日使用）、另外還有探索樂園、天空之夢摩天輪門票，最低只要500元起，另有豐富多樣的特色樂園體驗可挑選，帶孩子出遊就趁現在。