遠雄建設通過碳盤查驗證 未來致力發展綠建築

全球掀起ESG浪潮，遠雄（5522）今（15）日表示，為了因應國際永續發展趨勢以及永續議題，遠雄建設於2021年啟動ESG導入專案、同時啟動溫室氣體盤查，經SGS外部查證，遠雄建設於2022年6月16日取得查驗聲明書。

統計2021年溫室氣體排放量，其中直接排放量12.7567噸CO2e，間接溫室氣體排放量251.4614噸CO2e，合計總排放量為264.218噸CO2e。

遠雄表示，為了降低溫室氣體排放對全球暖化的影響，遠雄建設於2021年啟動溫室氣體盤查，並採用ISO 14064-1:2018準則編製溫室氣體盤查報告書，清查營運範圍內屬於範疇一、範疇二及範疇三的溫室氣體排放源，以利未來推動溫室氣體減量相關措施。

另外，今年起，遠雄建設將攜手子公司遠雄營造，實施溫室氣體盤查，加強產品上下游碳足跡管理，並以2022年為基準年，針對總部辦公職場及營造現場施工碳排放量進行盤查，設定減碳目標，積極降低建築生命週期對環境造成之衝擊。

遠雄建設致力再生建材的運用與推廣，將新辦公職場作為實驗場域，以營建廢棄物回收再利用製成建材、傢俱與裝置藝術，獲得第14屆台灣室內設計大獎及德國2022 IF Design Award的肯定，並入圍英國Dezeen Awards 2021 longlist。

為有效減少職場耗能，遠雄建設今年起推動綠色營運，將自有辦公樓層導入照明自動時間控制設備及設置玻璃帷幕裝設節能膜，以減少照明耗電及降低建築耗能，後續將建置分類回收區硬體設備及省水設備，強化總部大樓之資源與廢棄物減量管理。

展望未來，遠雄表示，建設事業將重塑建案開發模式，從土地評估、產品定位至建築設計，致力發展綠建築及低碳建築，持續研發建築節能減碳設計，推動建築生命週期碳盤查及建築耗能EUI值資料庫建置，並建立建築耗能EUI值查核制度，推動建築源頭減量及資源循環利用，提升綠建材使用率，導入節水與回收再利用設施，提升水資源利用效率，打造永續共享的生活環境，強化公司永續經營實力，邁向ESG轉型。