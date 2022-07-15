上半年全台預售推案量破兆元 賴正鎰：3因素新案急開工

鄉林不動產研究室今（15）日發布房市報告，今年上半年六都預售推案量達1.07兆元，年增43.8％，推案戶數共5.94萬戶，年增36.6%，其中推案量以台中市拔得頭籌，總銷3,350.6億元，年增51.6%，商總主席賴正鎰分析，建材飆漲、打房加上央行18個月內動工條款，逼得已領建照的新案急忙開工，讓上半年推案量逆勢成長，突破兆元大關，不過預期下半年量能將減少，全年量縮價微揚。

賴正鎰指出，上半年購地少七成，來客量少五成，購屋觀望可能延遲至少半年才進場，部分擬在上半年的新案遞也延到第3季、第4季推案，在限縮土建融、成本上漲、建商也將部分預售屋改為成屋銷售，避免吃掉利潤。因此短期內政府其實不必急著推動預售屋禁止換約，應以「不急修法管預售、穩控建材與土地買賣、放寬土建融貸款成數」三大政策來穩房市。

賴正鎰說，台灣房價在去年的漲幅快速攀升，很多人搶著進場買房置產抗通膨，所以多數建商都賣得很好，但全球汽油與糧食等生活支出，今年以來大幅上揚，俄烏戰爭3月開打以來，原油與金屬價格漲，鋼，鋁，銅線，玻璃等建材也隨之大漲40%，加上土地成本太高，營建業為如期交屋，須搶工、搶料，每坪的興建成本也從9.5萬元漲到13.8萬元，平均漲幅超過45%，原本高興完銷，到最後完工交屋時，卻可能變成要虧錢。