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罕見！建商斥資15億買地 竟蓋起宮廟

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北市永吉路與基隆路口有開發商以總價15.4億元取得部分透天厝與鐵皮屋，今年土地上已經搭建起臨時性的建築物，作為宮廟使用。圖／信義房屋提供
台北市永吉路與基隆路口有開發商以總價15.4億元取得部分透天厝與鐵皮屋，今年土地上已經搭建起臨時性的建築物，作為宮廟使用。圖／信義房屋提供

北市老宅改建正夯，整合期間，不少開發商會將閒置土地做適當利用，多半以停車場使用居多，不過，有開發商將土地作為宮廟使用，可謂是相當罕見。

據實價資料，新潤機構在2020年10月，以15.4億元，買下台北市永吉路屋齡43年、土地面積305.5坪的透天厝以及部分鐵皮屋，該筆交易土地平均單價每坪505萬元，成交總價15.4億元則是2020年信義區總價最高的實價交易案件，目前地上已經搭起建築，由宮廟使用當中。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市因為缺乏大型重劃區的開發，土地取得不易，因此開發商透過整合改建的方式，搭配政府的都更或危老獎勵措施進行改建，不過要整合到一定規模的土地，有時候需要相當的時間磨合，因此有些閒置待整合的土地，就可能拿來當作臨時性的停車場或其他用途。

根據網路搜尋資料顯示，該宮廟原本位於忠孝東路六段、玉成公園旁，當時租地三年，雖然是用鋼骨打造的臨時性建築，但設計上與傳統宮廟有明顯差異，以東方簡約禪風設計，讓信徒有新的宗教體驗，此次則是設立在永吉路靠近基隆路上，背後應該也是忠誠信仰的建設公司老闆出力協助。

停車場

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