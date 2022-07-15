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德能集團與中華鯨豚協會簽署MOU

聯合新聞網／ 台北訊
德能集團（EnerVest）與中華鯨豚協會簽署鯨豚救援備忘錄，支持崎頂鯨豚緊急救援中心的鯨豚救援與研究。（德能集團提供）
德能集團（EnerVest）與中華鯨豚協會簽署鯨豚救援備忘錄，支持崎頂鯨豚緊急救援中心的鯨豚救援與研究。（德能集團提供）

支持崎頂鯨豚緊急救援中心的鯨豚救援與進階研究工作

為展現對鯨豚救援與海洋保育的支持，德能集團（EnerVest）與中華鯨豚協會簽署鯨豚救援備忘錄，支持崎頂鯨豚緊急救援中心的後續鯨豚復健，以及相關深度病理診斷及分析工作。德能集團希望能以積極行動為海洋保育盡一份心力；中華鯨豚協會亦將保持獨立精神，於第一線進行專業救援與研究。

德能集團表示，本集團近期申請位在苗栗外海的美森離岸風場，並積極與民間團體溝通：「聽過中華鯨豚協會的演講，也看過相關紀錄片，深受感動。」得知中華鯨豚協會除在第一線進行鯨豚救援外，也要承擔相關沉重費用，集團決定支持中華鯨豚協會於崎頂鯨豚緊急救援中心的鯨豚救援相關費用，為海洋保育盡一份心力。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮表示：「未來我們仍會本著獨立與專業的精神，依據研究結果提出實質的鯨豚與海洋保育建議，這筆經費我們會直接用於鯨豚救援與深度病理診斷及分析工作。很感謝德能集團對於鯨豚救援與研究的支持，溝通過程中感受到德能集團對我們的尊重與理解。」

鯨豚救援的整體費用龐大，除基本的醫藥、診斷、檢驗與獸醫外診費用外，包含鯨豚運送費用、鯨豚食物、志工餐費、現場管理費等。若動物不幸死亡，則另有病理解剖、電腦斷層掃描、病理切片與廢肉及骨骼處理等費用需支付。雖然政府支援部分費用，但仍需中華鯨豚協會自籌才能補足擱淺救援處理的經費缺口，隨著鯨豚擱淺數量逐年攀升，協會募款壓力也因而提高。

德能集團強調，離岸風電除可響應減碳趨勢與緩解氣候變遷外，亦可更積極主動成為海洋保育的一環，本集團很榮幸能夠支持並深入參與鯨豚救援工作，未來會以更實質且有意義的方式參與海洋保育工作。

德能集團（EnerVest）與中華鯨豚協會簽署鯨豚救援備忘錄，支持崎頂鯨豚緊急救援中心的鯨豚救援與研究。（德能集團提供）
德能集團（EnerVest）與中華鯨豚協會簽署鯨豚救援備忘錄，支持崎頂鯨豚緊急救援中心的鯨豚救援與研究。（德能集團提供）
德能集團（EnerVest）與中華鯨豚協會簽署鯨豚救援備忘錄，支持崎頂鯨豚緊急救援中心的鯨豚救援與研究。（德能集團提供）
德能集團（EnerVest）與中華鯨豚協會簽署鯨豚救援備忘錄，支持崎頂鯨豚緊急救援中心的鯨豚救援與研究。（德能集團提供）
崎頂鯨豚緊急救援中心2021年復健兩隻擱淺的瓜頭鯨。（中華鯨豚協會提供）
崎頂鯨豚緊急救援中心2021年復健兩隻擱淺的瓜頭鯨。（中華鯨豚協會提供）
專業鯨豚救援人員正在崎頂鯨豚緊急救援中心安撫復健中的瓜頭鯨。（中華鯨豚協會提供）
專業鯨豚救援人員正在崎頂鯨豚緊急救援中心安撫復健中的瓜頭鯨。（中華鯨豚協會提供）
海保署與海巡署共同規劃苗栗崎頂雷達站空間為場地，為中部地區擱淺鯨豚爭取黃金救援時間。（中華鯨豚協會提供）
海保署與海巡署共同規劃苗栗崎頂雷達站空間為場地，為中部地區擱淺鯨豚爭取黃金救援時間。（中華鯨豚協會提供）
志工正在崎頂鯨豚救援中心的水池學習如何協助鯨豚復健。（中華鯨豚協會提供）
志工正在崎頂鯨豚救援中心的水池學習如何協助鯨豚復健。（中華鯨豚協會提供）
長達232公分的侏儒抹香鯨於崎頂鯨豚緊急救援中心進行解剖，該處擁有台灣少數能夠處理3-4公尺鯨豚的解剖台。（中華鯨豚救援協會提供）
長達232公分的侏儒抹香鯨於崎頂鯨豚緊急救援中心進行解剖，該處擁有台灣少數能夠處理3-4公尺鯨豚的解剖台。（中華鯨豚救援協會提供）
崎頂鯨豚緊急救援中心的鄰近志工人數有限，中華鯨豚協會近年於該處舉辦多場培訓。（中華鯨豚協會提供）
崎頂鯨豚緊急救援中心的鄰近志工人數有限，中華鯨豚協會近年於該處舉辦多場培訓。（中華鯨豚協會提供）
中華鯨豚協會祕書長曾鉦琮以飛旋海豚幼體頭骨遭撞擊的標本，解說鯨豚的生存威脅。（德能集團提供）
中華鯨豚協會祕書長曾鉦琮以飛旋海豚幼體頭骨遭撞擊的標本，解說鯨豚的生存威脅。（德能集團提供）
中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮正在解說海豚標本頭部的鵝嘴器與氣孔等構造。（德能集團提供）
中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮正在解說海豚標本頭部的鵝嘴器與氣孔等構造。（德能集團提供）
中華鯨豚協會除致力於鯨豚之研究、調查及保育事項，鯨豚救援亦是重要工作之一。（德能集團提供）
中華鯨豚協會除致力於鯨豚之研究、調查及保育事項，鯨豚救援亦是重要工作之一。（德能集團提供）
中華鯨豚協會曾鉦琮解說藍鯨胸鰭斷層掃描圖，2020年台灣第一次發現藍鯨擱淺於台東長濱。（德能集團提供）
中華鯨豚協會曾鉦琮解說藍鯨胸鰭斷層掃描圖，2020年台灣第一次發現藍鯨擱淺於台東長濱。（德能集團提供）
鯨豚斷層掃描的執行有助於了解鯨豚死亡的原因，以進一步擬訂對應的保育政策。（德能集團提供）
鯨豚斷層掃描的執行有助於了解鯨豚死亡的原因，以進一步擬訂對應的保育政策。（德能集團提供）

MOU

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