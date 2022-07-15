DHL與Coldplay攜手合作 加速推動永續演唱會願景

全球各大音樂巡演背後需要縝密規畫，並牽涉複雜的物流。英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團在今年重啟的星際漫遊 (Music of The Spheres Tour) 巡迴演唱會則加深籌備的複雜度，宣布在這次巡演落實永續理念，降低50% 以上的二氧化碳排放量。德國郵政DPDHL集團身為永續物流運輸的先驅，將發揮這方面的專業協助Coldplay完成這項創舉。

「身為物流產業的領導品牌，我們有責任帶頭改變，並提供永續解決方案，激勵其他企業及品牌一起響應。能夠成為Coldplay在永續減碳旅程上的夥伴，攜手引領變革，我們感到既榮幸又驕傲，」DPDHL集團企業傳播及永續品牌副總裁Monika Schaller表示。

DHL提供專業永續解決方案

Coldplay看重DHL在永續物流解決方案上的專業經驗，選擇DHL做為今年全球巡演的官方物流夥伴。DHL將在永續物流運輸方面，為Coldplay提供各種降低碳排放的解決方案。透過「GoGreen Plus」服務，DHL提供客戶完整解決方案，以減少甚至避免物流相關的排放、浪費和其他環境影響。在海運及空運方面，DHL提供永續生物燃料以降低碳排放；在貨運方面，DHL擁有電動車隊跟使用Bio-LNG（有機廢棄物製造的液化天然氣）的卡車。供應鏈中的其他部分則透過完整周期的碳補償方案，包括減少跟抵銷碳排放措施，以落實氣候中和目標。DHL的系列解決方案能確保碳排放的降低，協助客戶達成目標。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君表示：「DHL身為國際物流的領導者，我們承諾在2050年達成零排放目標，並制定階段性計畫。在台灣，我們遵循集團的永續發展藍圖，亦致力於在各方面落實ESG。Coldplay是全球知名樂團，在台灣也深受歡迎，這次DHL與Coldplay合作就是希望透過Coldplay引領潮流的音樂串連人群，並傳達雙方對永續環保的承諾與堅持，推動更有意義的跨界合作。」

全新永續巡迴演出模式

為達成永續低碳的巡迴演唱會，Coldplay透過DHL的專業服務落實永續物流，同時也推出一連串創新的節能減碳行動，包括舞台電力使用再生能源跟生質柴油，並在表演場館裝置動力地板、電動單車等，讓現場粉絲跳動的能量都轉換成電力。此外，Coldplay也承諾每賣出一張門票，就會種下一棵樹，亦透過各項碳抵消的投資更進一步降低演唱會產生的碳排放。

DHL跟Coldplay期待這次的巡迴演唱會能開創永續環保巡演的模式，吸引其他藝人或藝術家跟進，推動演唱會產業往更低碳永續的未來邁進。

DHL集團承諾在2050年達成零碳排放物流的目標 ，致力於永續物流解決方案落實營運減碳化。為落實這項承諾，集團設立期中永續發展藍圖，計畫在2030年提高永續航空燃料使用率至30%以上，並遵循巴黎氣候協定，在2030年前投資 70 億歐元在永續燃料、環保科技等能降低二氧化碳排放的措施上。

Coldplay創意總監Phil Harvey表示，「在我們宣布今年的巡演時，就承諾這次演唱會的碳排放量要比上次巡演減少50%以上。要達成這個目標，唯有找到跟我們有著共同願景，並願意投資以落實目標的合作夥伴。 感謝DHL跟我們攜手合作，提供專業的永續物流服務，協助我們降低這次巡演的運輸碳排放量。」