泰越捷開航台北-曼谷航線8/16首航 推2,399元優惠票價

疫情趨緩、國境逐漸開放，旅遊潮將起，泰國越捷航空公司進一步開拓區域連結性，宣布從2022年8月16日起推出從台北（桃園）到曼谷（素萬那普）的新國際航線。首航台北至曼谷每周三班（每周二、四、六）飛航，飛行時間約為3小時45分鐘。

為慶祝即將推出的新國際航班，該航空公司還推出了一項特別促銷活動 - Fly Comfy、Fly Deluxe - 為泰越捷的新國際航線提供特別的豪華票價，起價為2,399 新台幣 (3,499 泰銖)（包括機場稅和燃油附加費等）。這項特殊的豪華服務包括 7 公斤的隨身行李和 20 公斤的托運行李、免費選座、優先登機和無限次免費更改航班的靈活性。特惠活動可於2022年7月20日至27日預訂，旅行期間為2022年8月16日至2023年3月25日。

目前，泰國越捷航空運營著從曼谷到金邊的每日雙班航班服務，同時運營著曼谷和新加坡之間的每日航班服務。該航空公司還將從2022年7月16日開始運營從曼谷到日本福岡的直飛航班。

此外，泰國越捷航空與越南越捷航空合作，保持了泰國和越南之間的穩定航班服務：從曼谷到胡志明市，每天四班航班，並從2022年3月起恢復曼谷和越南峴港之間的直航服務，每天有兩個航班的頻率。

目前完整接種疫苗的乘客入境泰國時不再需要在進入該國之前擁有COVID-19陰性證明，也不再需要在抵達時進行隔離。乘客也無需在出發前申請泰國通行證。

作為2020年成長最快的低成本航空公司（由倫敦全球商業展望雜誌授予），泰國越捷航空不斷擴大其國內和國際航班網絡。儘管近年來世界廣受 COVID-19影響，該航空公司最近仍獲得了 2022 年樟宜航空公司的「新航空公司獎」，開啟了飛往新加坡樟宜機場的航班服務，突顯了該航空公司在疫情期間為保持新加坡航空樞紐的彈性所做的貢獻。