建商15億買地竟蓋起宮廟 專家推測這原因

北市老宅改建夯，不少改建案因需時間整合，開發商會把土地做適當的利用，一般都作為停車場，但台北市永吉路與基隆路口，2020年10月有開發商以總價15.4億元取得部分透天厝與鐵皮屋，今年土地上卻搭建起臨時性的建築物，作為宮廟使用。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市缺乏大型重劃區的開發，土地取得不易，因此開發商多透過整合改建的方式，搭配政府的都更或危老獎勵措施進行改建。

不過要整合到一定規模的土地，有時候需要相當的時間磨合，因此有些閒置待整合的土地，常會拿來當作其他用途，一般都是作為臨時性的停車場，作為宮廟使用相當罕見，研判可能與開發商的信仰有所關係。

根據實價資料顯示，有開發商在2020年10月，以15.4億元，買下台北市永吉路屋齡43年、土地面積305.5坪的透天厝，以及部分鐵皮屋，該筆交易土地平均單價每坪505萬元，成交總價15.4億元則是2020年信義區總價最高的實價交易案件，目前地上已經搭起建築，由宮廟使用當中。

根據網路搜尋資料顯示，該宮廟原本位於忠孝東路六段、玉成公園旁，當時租地三年，雖然是用鋼骨打造的臨時性建築，但設計上與傳統宮廟有明顯差異，以東方簡約禪風設計，讓信徒有新的宗教體驗，此次則是設立在永吉路靠近基隆路上，背後應該也是忠誠信仰的建設公司老闆出力協助。