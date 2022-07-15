台北國際夏季旅展 來「青空巿集」清空日本好物

全台灣人都在等著去日本玩，也有許多人因為太久無法去日本而以購買日本產品來療癒被關太久的心。今天登場台北國際夏季旅展中，主打日本各地特色觀光物產和酒品的「青空巿集」（攤位B004），將提供日本酒免費試飲，以及Ｂ級美食第一的日本橫手炒麵、北海道高級NORISUKE海苔、乳酪麵包免費品嚐；現場的驚喜還包括可以看到台灣最大的秋田犬玩偶、限量20組價值超過3,000元的福袋大禮包只要799元驚喜價，以及由商閎企業代理的北海道WE HOTEL TOYA本次特別提供10組20,000日圓的住房抵用券，只要在青空巿集消費滿5,000元，就可以當場摸彩，有機會把20,000日圓抵用券帶回家。

主辦單位聯想國際表示，巿集，本來就是個充滿故事的地方，日本的青空巿集，希望在清澈的天空下，用溫暖帶給人們快樂。本次參展的青空巿場，匯集日本各地物產和酒品，在四天的展期中主打來自日本北海道、秋田縣在地特產，以及岩手縣、石縣、長崎縣、九州、日本和牛等，其中不乏獨家商品販售的獨家商品，歡迎參觀民眾參觀選購。

秋田犬療癒現身，豐富物產特價限量供應

秋田縣在台灣的知名度相當高，物產之豐富更不在話下，由秋田銀行之貿易公司進口的產品琳瑯滿目，幾乎都是目前台灣巿面上買不到的，像是台灣知名日系五星飯店專用的「秋田橫手炒麵醬」，一瓶只要350元、100%蘋果汁一包只要96元、在微系百貨超巿賣到缺貨的日本高級鼎庵煎餅只要690元（現場可提供試吃），非常適合即將到來的中秋節送禮，高級平價又大方。

另外還有即將於八月底登台的宇治烏龍麵、櫻花烏龍麵、煙燻羅蔔、牙叉魚派餅、油漬牙叉魚、鹽檸檬沙瓦等，現場都可以預購，只要滿3000元即可免費宅配到府。身價一直都很高的秋田犬，本次在旅展以超療癒的玩偶現身，大秋田和小秋田也都可以接受預約訂購。

北海道國人最愛，搶鮮品嚐快快來

北海道的產品也是本次青空巿集主打的產品之一，日本知名的口碑品牌海苔NORISUKE，現場提供奶油醬油、燒海苔Premium、札幌咖哩、Premium醬油、Premium芥末等五種口味，每罐售價只要350元，還有特價禮盒優惠組。此外，還有北海道乳酪鮭魚條、風味濃郁的乳酪麵包等，都以限量優惠特價供應。

提到北海道，最棒的海鮮首推干貝和扇貝，在巿場上要買到能夠真正能夠生食的「干貝」不太容易，尤其最近北海道干貝身價大漲，想搶好料就不要錯過本次由山村水產在青空巿集展售的北海道干貝，從4S到L級的干貝都有，一公斤售價1,050元起。另外，還有限量的北海道扇貝，2L級1公斤大約10顆，這難得的大尺寸北海道扇貝，嚴選貝柱飽滿、帶卵加倍甜的扇貝，鮮美Q彈、肥嫩多汁，入火鍋有迷人滋味，鮮烤海味十足，湯汁不流失，只要600元就可以輕鬆放入購物袋中。

北海道We hotel來台相見歡 送你20,000日元住宿券

座落在北海道洞爺湖畔的WE HOTEL TOYA，等著迎接台灣旅客的心就像台灣民眾迫不及待想飛日本的心是一樣的，為了迎接即將到來的國境開放，該飯店本次特別提供十組20,000日圓的住宿券，做為青空巿集購物滿額的抽獎大禮，只要在青空巿集消費滿5000元即可獲得當場摸彩的機會，消費只要滿30,000元，就可以免費贈送一組。

WE HOTEL TOYA台灣代理商閎企業負責人蕭珮玲表示，該飯店由擅長「日式設計」的建築大師隈研吾先生親手設計，從飯店的時尚空間中可以感受到整座建築包裹在樹林的溫暖中，來到這裡度假，每個季節都能體驗到不同的洞爺湖光山色。

Izumi Premium 酩技，歡迎免費品日本好酒

快樂似神仙，來一口好味道的日本酒就知道這種感覺！代理日本各地清酒、燒酎、水果酒和精美酒器的酩技，今年在青空巿集中準備了茨城縣女性杜氏所釀製的「神仙」要讓參觀民眾大大驚豔一番。此外，該公司獨家代理的世界文化遺產之島生產的五島燒酎，量少質優，在日本也只有長崎，東京，大阪特定的九州風味居酒屋才有機會喝到，現在不用出國，在台北也能品飲得到。還等什麼，趕緊用新台幣下架這些優質的日本商品。

和牛禮合組特價登場，道地人人消費得起！

近幾年來，有二個字讓人聽了就想流口水的，就叫做「和牛」，今年旅展只要來到青空巿集，就可以看到專為和牛喜愛者準備的好禮組合，以大分牛、仙台牛、橄欖牛(香川)所做的「中秋禮盒包」，現場均以特價接受訂受宅配，而且滿額免運費，不論是犒賞自己或全家，送禮自用二相宜。