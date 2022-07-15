Uber Eats台味潮夯 全民票選珍珠奶茶居冠

Uber Eats 日前啟動「挺台灣美食之光前進世界」計畫，舉辦台味爭霸全民票選活動已經突破1.5萬多票，珍珠奶茶居冠，小籠包緊追在後。為慶祝消費者熱烈響應台式美食，Uber Eats 與超過1,200家商家夥伴，包含珍珠奶茶、小籠包、鹹酥雞、臭豆腐、雞排、滷肉飯、牛肉麵、肉圓、刈包、米糕等十大台灣美食，以及更多巷弄台味特色商家推出即日起至7月26日指定商品買一送一優惠，Uber Eats 優饗或 Uber 雙享方案會員再獨享整單八五折。

Uber Eats「挺台灣美食之光前進世界」優惠活動為讓消費者有更豐富台味體驗，無論是夏天需要的茶飲、果汁系沁涼飲品，或是台味、古早味正餐、小吃，都可以在平台上隨點即送。

投票領先的珍奶口感百變，各種口味抓住消費者味蕾。「西羅亞咖啡」使用日式烏龍茶為基底，配料選擇有別於常見的黑色珍珠，選用寒天晶球，帶出不一樣珍珠奶茶特殊的口感。港點也瘋珍奶。「楓茶記香港菠蘿油」推出以奶茶與咖啡完美比例調和而成的鴛鴦奶茶及經典的絲襪奶茶配上珍珠。

Uber Eats 上4.9高評分的美食，揭老饕推薦吃法。在網路上擁有高評價的「永和豆漿世家」招牌小籠包深受顧客的愛戴，平價卻能做到皮薄肉汁多的真材實料，淋上特製辣椒油更是饕客推薦吃法。「黑貓三輪車臭豆腐」除了主打的臭豆腐之外，米糕也是店家必點，消費者可以嘗試配上又香又辣的手工辣椒醬及現打蒜泥，重口味派絕對不能錯過。

陪台灣度過每個夜晚的護國神雞「鹹酥雞」，讓人無法抗拒的酥炸味在各地巷口、商圈飄香。「炸叔叔鹹酥雞」是2022年開幕的新店家，受網友好評的鹽酥雞、土魠魚將於活動期間買一送一。位於高雄的「麥克手作炸物專賣店」鹹酥雞、雞排滿足選擇困難症的消費者，並且可依喜好從梅子、芥末、辣椒等五種粉料中加自己喜歡的口味，亦可選擇蒜頭或九層塔兩種配料，客製化自己的台灣味。

在地人口袋名單，古早味控不能錯過的經典：「老夫子牛肉麵」是台中30年的人氣老店，招牌麻辣腱心牛肉麵為到店必吃，醬香肉味十足。想減少澱粉負擔的消費者也可嘗試紅燒原汁牛肉清湯，台中黎明店、自由店兩家分店在 Uber Eats 上都有參與優惠活動。位於興南夜市的「大邁小吃店」，魯肉飯與米粉湯品項將於活動期間買一送一*，店內的古早味紅燒肉，以甜麵醬與小黃瓜帶出鹹甜的多層次滋味而不膩。「春記肉圓 中華店」餐點選擇多，各種台味小吃如肝連肉湯、焢肉飯、大腸麵線、雞肉絲肉燥乾麵等。春記肉圓最有名的是招牌彰化肉圓，以低溫油炸，餐期不必排隊也能用 Uber Eats 點的到道地口味。

即日起至7月26日於 Uber Eats 活動商家訂購指定商品即享買一送一優惠活動，而Uber Eats 優饗或 Uber 雙享會員單筆消費滿350元可再享八五折優惠（單筆最高折抵 60元，每位會員限二次），只需在 Uber Eats App 輸入【優享加一】優惠序號並於指定活動商家消費滿 350元，即享會員專屬優惠，優惠數量有限，送完為止。

「挺台灣美食之光前進世界」活動於社群上掀起一股台味潮，除了多位台灣之光響應，網路名人、YouTuber也紛紛站出來應援自己最愛的台灣美食，引發網友熱烈討論，網友更留言為自己喜愛的台味美食喊聲拉票，「我也挺珍珠奶茶！好喝！台灣之光！」、「在日本時，日本人的尬聊話題就是小籠包！」、「脆皮臭豆腐是我的最愛，泡菜一定要好吃！」、「奶雞！真的是台灣銅板小吃！一杯珍奶、一口雞排！滿足」。更有許多網友熱情分享老饕版、在地版吃法「外酥脆內多汁的花蓮玉里臭豆腐好吃」、「滷肉飯加魚鬆肉鬆超好吃」、「身為彰化人炸蒸肉圓都吃」、「焢肉飯要帶皮的，滷肉飯在台南要加胡椒粉」。