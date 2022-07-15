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台北國際夏季旅展登場 雄獅集團推歐洲長天期優惠商品

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2022台北國際夏季旅展今（15）日登場。圖／雄獅旅遊提供
2022台北國際夏季旅展今（15）日登場。圖／雄獅旅遊提供

2022台北國際夏季旅展今（15）日登場，雄獅集團（2731）旗下品牌「旅天下」今年以「真世界 真旅行」為主題參展（攤位編號B610），首日加碼推出歐洲長天數自由行商品最低52,990元起，搭配長榮航空年底開航的米蘭、慕尼黑直飛班機，並可用「半價」優惠加購當地行程，前往周杰倫最新MV《最偉大的作品》拍攝地莎瑪麗丹百貨公司La Samaritaine，及藍火車餐廳Le Train Bleu，感受最浪漫的歐洲風情。

長榮航空將於今年第4季開航台北直飛米蘭、慕尼黑航班，進一步豐富歐洲飛行網絡。為此推出歐洲「不同航點進出」自由行商品，並於2022台北國際夏季旅展首度公開上架，「特選奧捷德自主遊10日」搭乘長榮航空台北往返維也納、慕尼黑直飛航班，每人含稅價最低52,900元起；「特選法德自主遊10日」搭乘長榮航空台北往返巴黎、慕尼黑直飛航班，每人含稅價最低59,900元起；「特選法瑞義自主遊10日」及「特選法瑞義自主遊11日」，同樣是搭乘台北往返巴黎、米蘭直飛航班，每人含稅價最低59,900元起。

配合旅展開幕，旅展加碼推出優惠，凡報名指定歐洲自由行商品，原價600歐元至1,100歐元的當地行程，即可用「半價」優惠價格加購，安排前往瑞士雪朗峰之旅，全程搭乘四段纜車來到海拔2,970公尺的雪山之巔，遠眺少女峰、僧侶峰及艾格峰高山美景；到捷克最美童話小鎮庫倫諾夫，彷彿走入中古世紀時光；還有到周杰倫最新MV《最偉大的作品》拍攝地莎瑪麗丹百貨公司La Samaritaine，再前往有百年歷史的藍火車餐廳Le Train Bleu，享用下經典法式下午茶，都是相當推薦的行程。

長榮航空 慕尼黑

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