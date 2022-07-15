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佛系養地法 北市建商15億買地先蓋宮廟

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
有開發商以15.4億元，買下台北市永吉路土地，目前地上已搭起臨時性的宮廟。信義房屋/提供
有開發商以15.4億元，買下台北市永吉路土地，目前地上已搭起臨時性的宮廟。信義房屋/提供

北市老宅改建正夯，不過改建案需要時間整合，因此開發商有時會將土地再利用，台北市永吉路與基隆路口，2020年10月有開發商以總價15.4億元取得部分透天厝與鐵皮屋，不過今年土地上已搭建起臨時性的建築物，作為宮廟使用，一般而言若是閒置的土地通常都會作為停車場使用，作為宮廟使用相當罕見，研判可能與開發商的信仰有關。

信義房屋專案經理曾敬德表示，台北市因為缺乏大型重劃區的開發，土地取得不易，因此開發商透過整合改建的方式，搭配政府的都更或危老獎勵措施進行改建，不過要整合到一定規模的土地，需要一定的時間，閒置待整合的土地，就可能拿來當作臨時性的停車場或其他用途。

根據實價資料顯示，有開發商在2020年10月，以15.4億元，買下台北市永吉路屋齡43年、土地面積305.5坪的透天厝，以及部分鐵皮屋，目前地上已搭起臨時性的宮廟。該宮廟以東方簡約禪風設計，應是忠誠信仰的建設公司老闆出力協助。

停車場 重劃區

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