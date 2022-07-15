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大陸禁台灣石斑魚進口衝擊魚苗場 業者紛紛減養停養

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大陸禁台灣石斑魚進口衝擊魚苗場， 業者紛紛減養停養。圖／王俊雄提供
大陸禁台灣石斑魚進口衝擊魚苗場， 業者紛紛減養停養。圖／王俊雄提供

嘉義縣沿海布袋鎮好美里是我國石斑魚白身苗（寸苗）養殖主要培育區，培育剛滿月的白身苗；上個月大陸禁止我國石斑魚輸出大陸後，好美石斑聯誼會長王俊雄說，禁石斑魚衝擊效應顯現，許多成魚場不放養魚苗，紛紛退訂寸苗，迫使寸苗場紛紛減養、停養。

大陸禁石斑，漁業署長張致盛、縣府漁業科長張建成、高雄科大水生所教授鄭安倉等，日前到好美石斑聯誼會，聽取業者建言，商討因應對策，王俊雄說，因成魚養殖場退訂寸苗，寸苗場魚苗滯銷，原每尾6元，現在腰斬剩不到一半3元。

許多剛投入種苗場的年輕養殖者，平均每公頃投資6、70萬元，設置蓄水池等設備，面臨血本無歸，石斑魚寸苗場養殖技術高門檻，難轉型午仔魚、鱸魚等，業者自立自強，紛紛減養、停養，政府紓困貸款幫助有限。

為延續石斑魚產業，王俊雄建議農委會輔導冷鏈加工業，因應市場需求，加工生產小型化不同規格的石斑鮮魚片；鼓勵養殖戶生產每尾5、6斤，專供取鮮片用，方便家庭烹煮廣開通路；幫助未納入管理的養殖戶合法取得漁業登記證；落實出貨前末端藥物檢驗保護消費者食用安全。

布袋鎮好美里養殖石斑魚苗業者，放養50公頃魚苗池，9年前培育「龍虎斑」白身苗（寸苗），研究獨家養殖環境水處理方式，減少病毒侵害，產量倍增，每年5千萬尾，好美石斑聯誼會就占3千萬尾，吸引台南、屏東業者觀摩。

大陸禁台灣石斑魚進口衝擊魚苗場， 業者紛紛減養停養。圖／王俊雄提供
大陸禁台灣石斑魚進口衝擊魚苗場， 業者紛紛減養停養。圖／王俊雄提供

石斑 聯誼

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