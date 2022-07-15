屏東六塊厝產業園區招商 估引進30廠商 增千個就業機會

屏東縣府規畫開發的第一個產業園區「六塊厝產業園區」啟動招商，縣府昨舉辦招商說明會，約有50家廠商參加。城鄉發展處指出，六塊厝產業園區占地19.67公頃，打造低碳化、高值化產業，預估全區可引進約30家廠商，創造至少60億的年產值，增加超過千個就業機會。

縣長潘孟安說，園區開發工程，採公共工程與廠商建廠同步進行，加速在2024年完工，今年10月起就能陸續交地，讓廠商完成建廠及營運有效率。未來與相鄰的屏東科技產業園區以及籌備中的屏東科學園區相互合作，形成最強屏東隊，建構完整產業。

縣府城鄉發展處指出，六塊厝產業園區占地19.67公頃，開發目的希望屏東縣產業朝低碳化、高值化與知識化發展，並與園區北側相鄰的屏東科技產業園區以及規畫中的屏東科學園區相互配合，建構完整的產業鏈結，藉由產業群聚效益提升競爭優勢，成為屏東縣的產業發展中心。

城鄉發展處指出，園區土地由台糖公司提供與屏東縣政府共同開發，規畫產業用地12.39公頃，其中6.43公頃由屏縣府辦理出售，台糖公司領回的5.96公頃則提供設定地上權，引進產業包括汽、機車零件製造業、電子零組件製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、照明設備及配備製造業、食品及飼品製造業及化粧品製造業，預估全區約可引進30家廠商，創造約60億年產值，並可增加近千個就業機會。

城鄉發展處指出，六塊厝產業園區開發工程正積極進行，預計2024年完成園區全部開發，但為配合購地廠商同步設廠需求，將可提前在今年10月起陸續交地，協助購地廠商儘早完成建廠及營運。

屏東縣政府公告六塊厝產業園區產業用地受理申購，申購期間自2022年7月14日起至8月12日止，有意願進駐的企業請儘早把握卡位機會。