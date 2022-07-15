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卡位「岡山版農16」特區 建案首創送10年防水保固！

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
壹起飛建設首度進軍岡山，在岡山87期重劃區旁推出「聚賢匯」新加坡式建案，更霸氣推出10年防水保圖。記者王昭月／翻攝
壹起飛建設首度進軍岡山，在岡山87期重劃區旁推出「聚賢匯」新加坡式建案，更霸氣推出10年防水保圖。記者王昭月／翻攝

高雄岡山近年重大建設齊發，半導體產業S科技廊帶、軌道經濟、商場進駐等多重話題發酵，新興生活圈成型，87期重畫區一帶建案搶近，已有預售案開價站上3字頭，其中「聚賢匯」新加坡式建案更首創10年防水保固，交屋再送GOGORO，房市戰火如雲。

岡山區受惠於各項建設利多，人口持續移入，目前人口逼近10萬大關 ，房市需求強勁，據高雄市地政局「高雄實價網」顯示，當地屋齡5年內大樓，去年成交價才19.48萬，今年成交均價已到25.97萬元，後勢仍看漲。

房仲業指出，岡山位在S科技廊帶上，亦有捷運紅線岡山路竹延伸線建設，現今捷運南岡山站更有達麗米樂岡山樂購廣場開張，剛上梁的高醫岡山醫院明年5月即投入試營運，吸引建商紛紛搶進，其中87期重劃區是超級熱區，已有藏美、皇苑建設、隆大營建進場，伺機推案。重劃區周緣的建案，也水漲船高。

建築業生力軍「壹起飛建設」首度搶進岡山，在具有「岡山版農16」的87期重劃區旁推出「聚賢匯」新加坡式輕豪宅，董事長陳冠霖指出，這批建案禮聘建築師張甡壽設計，第一期建16戶、29-33坪、3房格局，樓高5層，鎖定具一定消費實力的首購族及換屋族，單坪售價預估站上3字頭。

為讓住戶買得安心、「聚賢匯」除提供從打地基、綁鋼筋、水泥灌漿、防水等每個施工階段全程記錄的「壹建築全紀錄」，亦首創10年防水保固，另賞屋就送百分百純蜂蜜、無印良品購物袋、樂購廣場秀泰影城電影票3選1好禮，簽訂就送價值3680的「炭黔燒肉」岡山店全家福歡樂套餐，交屋再送GOGORO。

壹起飛建設首度進軍岡山，在岡山區鹽埔段，緊鄰87期重劃區旁、鄰近典寶溪滯洪池，推出「聚賢匯」新加坡式建案。記者王昭月／攝影
壹起飛建設首度進軍岡山，在岡山區鹽埔段，緊鄰87期重劃區旁、鄰近典寶溪滯洪池，推出「聚賢匯」新加坡式建案。記者王昭月／攝影

岡山 建案 重劃區

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