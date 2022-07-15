台中藝術博覽會10周年 全球500位藝術家3000件作品參展
第10屆ART TAICHUNG 2022台中藝術博覽會，將於15日起至17日在台中林酒店登場。今年邀集海內外共74間畫廊，在台中林酒店8至11樓，展出來自國內外500位藝術家、約3,000件作品，涵蓋
油畫、水墨、水彩、雕塑、裝置藝術及複合媒材等多元媒材，台中市文化局邀請民眾踴躍前往參與年度藝術盛會。
台中市文化局長陳佳君今日代表市長盧秀燕出席開幕式，她說，台中藝術博覽會自102年舉辦至今第10年，已成為每年中部地區的視覺藝術盛事。
今年以更盛大的規模及全新的展示空間，與台中民眾見面，並與台中市大墩文化中心「藝術新聲」計畫合作，展出台灣藝術新秀作品、走向國際。
陳佳君說，台中市不僅具有建築、設計方面的美學元素，每年公共藝術作品設置數量屢冠全國，更注重藝術人才的養成，希望在中央與地方、政府和民間的攜手努力下，打造台中成為幸福宜居
的美學城市。
主辦單位社團法人中華民國畫廊協會理事長張逸羣指出，台灣的藝術產業發展蓬勃，今年台中藝術博覽會邁入10週年，不但擴大了展覽空間，更邀集橫跨5個國家、74間畫廊、超過500位藝術家
、約3,000件作品參展。
除了油畫、水墨、水彩等平面作品，同時因應台中「雕塑之都」蓬勃的景觀及公共藝術現況，特別規劃展出多件立體裝置藝術及複合媒材作品，與台中在地藝術發展特色有所呼應，希望帶給民
眾更多驚艷，也帶動更多年輕族群加入藝術收藏行列。
文化局表示，台中藝術博覽會也積極推廣藝文美學教育，今年與國立台灣美術館、亞洲大學現代美術館、文化部藝術銀行及中部地區各大專院校美術學系，攜手合作舉辦四場線上講座，以藝術賞析、作品導覽等為題，讓民眾能更深入體會充滿創意、富含啟發的藝術世界。
此外，今年也持續與台中市大墩文化中心「藝術新聲」、國立國父紀念館「中山青年藝術獎」、國立新竹生活美學館「璞玉發光」，以及社團法人中華民國畫廊協會與國立台灣藝術大學，共同
推動的「台藝新人獎」等國內四大藝術競賽獎項合作，透過產官學扶植更多傑出的藝術新秀。
第10屆台中藝術博覽會7月15日至17日在台中林酒店8至11樓展出，為配合防疫措施，民眾進入會場時需配合量測體溫、雙手消毒並全程佩戴口罩。
本屆台中藝術博覽會同時將開啟線上展廳，線上展廳網址為：https://artemperor.tw/event/art-taichung2022/。
今天的開幕式，包含立法院副院長蔡其昌、立法委員黃國書、文化局長陳佳君、社團法人中華民國畫廊協會理事長張逸羣、林酒店副董事長許美玲、國立台灣美術館館長廖仁義。
以及台灣美術基金會執行長林平、國立新竹生活美學館館長葉于正、亞洲大學現代美術館館長潘襎及陳庭詩現代藝術基金會董事長林輝堂等人都出席，共襄盛舉。
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