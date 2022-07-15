台中藝術博覽會10周年 全球500位藝術家3000件作品參展

第10屆ART TAICHUNG 2022台中藝術博覽會，將於15日起至17日在台中林酒店登場。今年邀集海內外共74間畫廊，在台中林酒店8至11樓，展出來自國內外500位藝術家、約3,000件作品，涵蓋

油畫、水墨、水彩、雕塑、裝置藝術及複合媒材等多元媒材，台中市文化局邀請民眾踴躍前往參與年度藝術盛會。

台中市文化局長陳佳君今日代表市長盧秀燕出席開幕式，她說，台中藝術博覽會自102年舉辦至今第10年，已成為每年中部地區的視覺藝術盛事。

今年以更盛大的規模及全新的展示空間，與台中民眾見面，並與台中市大墩文化中心「藝術新聲」計畫合作，展出台灣藝術新秀作品、走向國際。

陳佳君說，台中市不僅具有建築、設計方面的美學元素，每年公共藝術作品設置數量屢冠全國，更注重藝術人才的養成，希望在中央與地方、政府和民間的攜手努力下，打造台中成為幸福宜居

的美學城市。

主辦單位社團法人中華民國畫廊協會理事長張逸羣指出，台灣的藝術產業發展蓬勃，今年台中藝術博覽會邁入10週年，不但擴大了展覽空間，更邀集橫跨5個國家、74間畫廊、超過500位藝術家

、約3,000件作品參展。

除了油畫、水墨、水彩等平面作品，同時因應台中「雕塑之都」蓬勃的景觀及公共藝術現況，特別規劃展出多件立體裝置藝術及複合媒材作品，與台中在地藝術發展特色有所呼應，希望帶給民

眾更多驚艷，也帶動更多年輕族群加入藝術收藏行列。

文化局表示，台中藝術博覽會也積極推廣藝文美學教育，今年與國立台灣美術館、亞洲大學現代美術館、文化部藝術銀行及中部地區各大專院校美術學系，攜手合作舉辦四場線上講座，以藝術賞析、作品導覽等為題，讓民眾能更深入體會充滿創意、富含啟發的藝術世界。

此外，今年也持續與台中市大墩文化中心「藝術新聲」、國立國父紀念館「中山青年藝術獎」、國立新竹生活美學館「璞玉發光」，以及社團法人中華民國畫廊協會與國立台灣藝術大學，共同

推動的「台藝新人獎」等國內四大藝術競賽獎項合作，透過產官學扶植更多傑出的藝術新秀。

第10屆台中藝術博覽會7月15日至17日在台中林酒店8至11樓展出，為配合防疫措施，民眾進入會場時需配合量測體溫、雙手消毒並全程佩戴口罩。

本屆台中藝術博覽會同時將開啟線上展廳，線上展廳網址為：https://artemperor.tw/event/art-taichung2022/。

今天的開幕式，包含立法院副院長蔡其昌、立法委員黃國書、文化局長陳佳君、社團法人中華民國畫廊協會理事長張逸羣、林酒店副董事長許美玲、國立台灣美術館館長廖仁義。