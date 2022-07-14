日系當紅咖啡潮牌搶先喝 銳宇建設邀住戶品味生活

日本品牌「% ARABICA」咖啡將在台北市開出首店，熟捻日本品牌與文化的銳宇建設，特別搶先引進該品牌咖啡豆，邀請住戶體驗，並於「銳宇GTI」社區一樓Kru Coffee舉辦「喝進%職人咖啡的文化，在書海之間」活動。

社區住戶下樓，就能品嚐到台灣尚未開店的「% ARABICA」咖啡，直呼超新鮮、超有出國FU。而後續兩個月，銳宇建設還將分別舉辦藍瓶咖啡及台灣職人咖啡體驗分享活動。

銳宇建設是台中風格建商，推案腳步穩健，最為人熟知的要屬引進蔦屋書店、吳寶春麵包店等知名品牌進駐台中「T&R廣場」。

而「銳宇GTI」社區一樓公設，則採用「蔦屋選書」，此舉更是帶動同業效法，讓「蔦屋選書」在中部房地產界蔚為風潮；足見銳宇的每一步總是走在潮流之先，對於品味生活有其獨到見解。

「% ARABICA」咖啡，至今已在全球17個國家開設118家分店，亞洲拓點尤其積極，白淨簡約的時尚感被譽為「咖啡界的Apple」，各地咖啡迷常上品牌粉專留言敲碗「何時來開店? 」。

而最為旅人所熟知的要屬「嵐山店」，位在渡月橋畔的純白小屋，座位數不多，供應著品牌引以為傲的優質咖啡，搭配嵐山夢幻景色，成為旅人赴日本京都必訪之處。

該品牌色調以純白為主，空間環境、杯具用品、咖啡設備都走簡約風格。

無獨有偶，「銳宇GTI」一樓Kru Coffee也為純白色調，咖啡吧台上的設備均烤漆為純白色，映著窗外花園的綠意，咖啡廳內木質大長桌，可眾人聚會，也可一人獨自閱讀或辦公，整體氛圍溫潤有質感。

有別於一般社區公設，Kru Coffee儀式感十足，供應高品質咖啡，加上是專屬住戶使用，疫情期間尤其受住戶歡迎，不論是上班前來外帶咖啡，亦或是居家辦公、休息時的放空享受、招待親友等，成為住戶的首選。

銳宇建設董事長李明潭也是咖啡愛好者，他認為生活就像是一杯咖啡，唯有細細感受，才能意會其中悠靜的意蘊。

而團隊這次選在Kru Coffee舉辦活動，期待與住戶一起探索「% ARABICA」咖啡，乘載著職人精神迷人的美、執著於 完美契合的香氣和滋味。其品牌精神也與銳宇建設的建築初心不謀而合。

事實上，銳宇建設每回推案總是別出心裁、因地制宜，位於七期的商業空間「T&R廣場」採用劇場式設計，提供城市生活美學與藝文場域。

位於單元二的精品宅「銳宇GTI」，則是將當代建築美學融入低密度、高綠覆的優質居住環境，新一代2至3房設計，複合式的公設使用空間，精巧且實用，用空間訴說著銳宇不同於眾的生活品味與觀點。

李明潭說，銳宇推案持續以「商圈活化」概念推動著，為不同區域規劃出適合的主題、打造適合的建築。

他也透露，明年銳宇建設將在霧峰推出新案，以莊園概念出發，規劃台中近年來罕見的社區型別墅，基地面積達6,000坪，全區僅打造77戶高端電梯別墅住宅。