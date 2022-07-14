貿協實踐ESG 攜手小樹傳愛協會共創8月「善愛嘉年華」

貿協與小樹傳愛協會合作，將於8月13日至14日在南港展覽館1館舉辦大型ESG公益活動「善愛嘉年華」，除邀請300位偏鄉學童以創意紙帳篷於展館露營，體驗科學營及心靈課程；現場有明星音樂Live表演、胖卡餐車美食，各式室內戶外活動，即日起開放購票贊助，贊助收入將全數用於活動經費及公益講座支持。

貿協長期投入關懷弱勢孩童等議題，2019年邀請近30位南港弱勢學童至南港展覽館體驗長達兩個月的「FUN暑期成長營」，2020年，南港展

覽館與玩野祭合作，首度將戶外露營及運動帶進展館；2021年，貿協與小樹傳愛協會首次攜手「傳愛進校園」，走進南港區的國小，舉行親職教育互動講座及沉浸式的體驗。

貿協董事長黃志芳表示，此次與小樹傳愛協會的合作，將平台延伸至社會關懷的領域，藉此提供企業共同參與社會關懷的舞台。2022年是貿協的ESG元年，貿協結合夥伴共同建立綠色會展生態圈，打造具永續價值的公益活動，將ESG的理念落實在每一個細節，本場活動號召了近30家企業贊助夥伴。本次公益也特邀國立台灣科學教育館、遠哲科學教育基金會及美麗心靈公司加入，帶給偏鄉學童、新住民及原住民家庭寓教於樂的科學體驗及探索心靈、找尋自我價值的秘訣。

黃志芳特別強調，選擇8/13、8/14辦理善愛嘉年華意涵一生一世的關懷，希望藉著善愛嘉年華公益活動品牌，持續推動企業踐行ESG及傳播愛與關懷的心願。

「善愛嘉年華」首次亮相的環保紙帳篷，採用回收紙漿，讓小朋友們使用無毒粉蠟筆彩繪，創作出獨一無二風格的帳篷，透過藝術創作激發出創意與自信。藉由科學體驗、綠建築導覽、靜心、名人說故事等活動，以輕鬆簡單的方式傳達出ESG理念。鋪在紙帳篷內的睡墊-「宣影布」也是由企業響應愛心贊助，是用寶特瓶再生纖維製造，經SGS認證抑菌、完全健康無毒，並且榮獲2018台灣精品獎，造價幾乎是紙帳篷的三倍，將於活動後送給偏鄉孩子們做為伴手禮。