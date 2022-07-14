快訊

直播／歹徒疑分兩地行刑槍殺釀4死 警初判「這原因」痛下殺機

貿協實踐ESG 攜手小樹傳愛協會共創8月「善愛嘉年華」

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
貿協董事長黃志芳在紙帳篷上簽名啟動善愛嘉年華記者會。圖／貿協提供
貿協董事長黃志芳在紙帳篷上簽名啟動善愛嘉年華記者會。圖／貿協提供

貿協與小樹傳愛協會合作，將於8月13日至14日在南港展覽館1館舉辦大型ESG公益活動「善愛嘉年華」，除邀請300位偏鄉學童以創意紙帳篷於展館露營，體驗科學營及心靈課程；現場有明星音樂Live表演、胖卡餐車美食，各式室內戶外活動，即日起開放購票贊助，贊助收入將全數用於活動經費及公益講座支持。

貿協長期投入關懷弱勢孩童等議題，2019年邀請近30位南港弱勢學童至南港展覽館體驗長達兩個月的「FUN暑期成長營」，2020年，南港展

覽館與玩野祭合作，首度將戶外露營及運動帶進展館；2021年，貿協與小樹傳愛協會首次攜手「傳愛進校園」，走進南港區的國小，舉行親職教育互動講座及沉浸式的體驗。

貿協董事長黃志芳表示，此次與小樹傳愛協會的合作，將平台延伸至社會關懷的領域，藉此提供企業共同參與社會關懷的舞台。2022年是貿協的ESG元年，貿協結合夥伴共同建立綠色會展生態圈，打造具永續價值的公益活動，將ESG的理念落實在每一個細節，本場活動號召了近30家企業贊助夥伴。本次公益也特邀國立台灣科學教育館、遠哲科學教育基金會及美麗心靈公司加入，帶給偏鄉學童、新住民及原住民家庭寓教於樂的科學體驗及探索心靈、找尋自我價值的秘訣。

黃志芳特別強調，選擇8/13、8/14辦理善愛嘉年華意涵一生一世的關懷，希望藉著善愛嘉年華公益活動品牌，持續推動企業踐行ESG及傳播愛與關懷的心願。

「善愛嘉年華」首次亮相的環保紙帳篷，採用回收紙漿，讓小朋友們使用無毒粉蠟筆彩繪，創作出獨一無二風格的帳篷，透過藝術創作激發出創意與自信。藉由科學體驗、綠建築導覽、靜心、名人說故事等活動，以輕鬆簡單的方式傳達出ESG理念。鋪在紙帳篷內的睡墊-「宣影布」也是由企業響應愛心贊助，是用寶特瓶再生纖維製造，經SGS認證抑菌、完全健康無毒，並且榮獲2018台灣精品獎，造價幾乎是紙帳篷的三倍，將於活動後送給偏鄉孩子們做為伴手禮。

ESG 公益活動

延伸閱讀

如何讓永續觀念成為企業升級轉型側邊助力？

ESG最前線／ESG轉型 善用科技助攻

中信投信再獲肯定 於彭博台灣ESG主題黑客松大賽奪冠

安永挺ESG 推動人才永續

相關新聞

Afternoon Tea退出台灣刺激到它 32歲的古典玫瑰園不被洗出市場的2關鍵

台灣也有米其林好茶。知名下午茶連鎖體系「古典玫瑰園」，今年在有「食品界米其林」稱號的布魯塞爾國際風味品質評鑑所（ITQI）最新公布的評鑑成績，以三款茶品拿下七顆星的殊榮。其中「台灣四季春茶」被評選為最高等級三星的絕佳風味好茶，讓台灣好茶揚名國際。

日圓重貶、國人搶進場 信義房屋日本事業部6月來客量創新高

全球疫情逐漸趨緩、國境開放指日可待，日圓匯率來到新低，也讓投資人目光轉移赴日置產，據信義房屋日本事業部統計，今年6月有超...

塞港再現？美西港口貨車司機恐罷工 航運業者：密切注意中

外媒報導，加州議會「AB5號法案」要求港口貨車司機脫離自由接案，改加入運輸公司成為正式員工。為此，美西3大港口貨車司機醞...

苗栗全縣豐水梨評鑑 黃梁生勇奪特等獎

苗栗縣全縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，受到今年天候不穩及雨量豐沛的挑戰，豐水梨產量大減約四成，但也因減產、包材物料上...

外貿協會攜手小樹傳愛協會 舉辦8月善愛嘉年華

外貿協會關懷弱勢，關心親子，與小樹傳愛協會合作，將於8月13日至14日在南港展覽館1館舉辦大型ESG公益活動「善愛嘉年華...

北投都不北投了！北士科單價衝百萬 房仲：恐成常態

現今房市可謂跟著產業走，台北市北投區過往為房價較為親民的蛋白區，在北士科的話題帶動下，北士科內住宅案成交均價已站上3位數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。