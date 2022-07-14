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中鋼「全能智慧王夏令營」學子收穫滿滿

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼「全能智慧王夏令營」，學子受惠多、影響深遠。中鋼提供
中鋼「全能智慧王夏令營」，學子受惠多、影響深遠。中鋼提供

中鋼(2002)與子公司中碳共同在明義國中舉辦「全能智慧王夏令育樂營」活動，學子獲得啟發、成果豐碩，家長們認為對參與的學生來說，將有一輩子的正面影響。

中鋼公共事務處長孫宏魁表示，夏令營基於防疫考量，首次採行線上互動的教學方式辦理，兩天下來共有100名學子參加，看到學子們對於學習的熱衷及投入，相信一定收穫滿滿。

中碳管理處長王志堅指出，能為地方教育盡一份心力，希望學子們透過活動的學習過程，激發主動求知的好習慣，並培養積極進取的人生觀。

這次線上夏令營活動內容豐富有趣，課程設計融入包含音樂藝術、科學原理及環境教育等範疇。例如DIY手作樂器及環保門鈴，讓學子不僅了解科學運作原理，同時傳遞環保的重要性。此外，今年夏令營也安排中鋼集團教育基金會規劃傳統文化技藝課程，學子們利用隨手可取得的材料DIY手作皮影戲偶，以達到推廣傳統技藝文化目的。

孫宏魁說，教育是社會發展的重要基石，也是百年大計，學童則是國家未來的主人翁。中鋼長期秉持與地方共存共榮的理念，重視地方教育文化，今年舉辦線上夏令營活動，除了希望讓參與的學子們度過一個充實有意義的暑假外，也期盼引領學子們從課程中找到自身的興趣，為日後學習發展打下良好基礎，善盡企業社會責任。

中鋼「全能智慧王夏令營」，學子受惠多、影響深遠。中鋼提供
中鋼「全能智慧王夏令營」，學子受惠多、影響深遠。中鋼提供
中鋼「全能智慧王夏令營」，學子受惠多、影響深遠。中鋼提供
中鋼「全能智慧王夏令營」，學子受惠多、影響深遠。中鋼提供

中鋼 夏令營

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