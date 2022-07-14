快訊

女護理師等紅燈遇「癡漢眼神」性騷 瓦斯工到案這樣說

晟德前獨董涉內線交易被搜索 公司鄭重聲明全力配合調查

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晟德（4123）前獨立董事、永昌法律事務所所長陳永昌等人涉及內線交易，台北地檢署今（14）日指揮調查局台北市調查處兵分七路發動搜索。晟德晚間發表鄭重聲明強調，公司對相關人員所涉內線交易深表遺憾，堅持正派經營，反對內線交易，將全力配合檢調。

根據媒體報導，晟德2018年7月13日曾發布重大訊息，公司董事會決議與大陸華潤醫藥控股公司簽署糖尿病新藥獨家授權中國市場開發與商業化合作備忘錄，中簽約金加上里程碑金人民幣8000萬元，銷售權利金最高可達兩位數的百分比。

檢調調查，陳永昌等人則因擔任獨立董事等職位，獲知此消息，涉嫌提前利用親友身分買進股票，在發布重訊後出脫部分持股獲利，涉嫌內線交易，共計獲利及擬制性獲利約400萬餘元。北檢今日指揮台北處兵分七路執行搜索，訊問陳男等七名嫌疑人，全案朝違反證券交易法中的「內線交易」罪嫌偵辦。

針對檢調動作，晟德今晚間針對公司前獨董及職員涉嫌違反證券交易法內線交易一事發出聲明，強調「反對短線炒作或內線交易，將全力配合司法機關的調查與偵辦」。

晟德表示，對於今日調查局北市調處對前董事與個別員工涉嫌違反證券交易法內線交易一事表達遺憾。集團向來鼓勵員工長期持有公司股票，與公司共存共榮，絶對反對短線炒作或內線交易。

董事長林榮錦得知後，除了對案情表示震驚訝異與不知情外，也深感遺憾。同時也強調晟德公司一向正派經營、注重公司治理，希望同仁堅守崗位，為公司邁向國際化繼續努力。

晟德表示，對於今日司法機關展開的調查及偵辦，集團全力配合。但基於偵查不公開，不便揣測案情。集團未來亦將責成各公司內相關單位加強員工在證交法之相關教育訓練，並提醒所屬員工於股票交易時務必謹慎並依循證交法之規定買賣股票。

內線交易 晟德 股票

延伸閱讀

上櫃藥廠晟德賣藥進大陸 獨董陳永昌涉內線交易遭約談

涉基勝-KY內線交易 兩大會計師300萬交保

基勝-KY前董事涉內線交易 林鴻基移送北檢

操縱股價又涉內線交易 麻布茶房、跳舞香水前高層遭訴

相關新聞

日圓重貶、國人搶進場 信義房屋日本事業部6月來客量創新高

全球疫情逐漸趨緩、國境開放指日可待，日圓匯率來到新低，也讓投資人目光轉移赴日置產，據信義房屋日本事業部統計，今年6月有超...

塞港再現？美西港口貨車司機恐罷工 航運業者：密切注意中

外媒報導，加州議會「AB5號法案」要求港口貨車司機脫離自由接案，改加入運輸公司成為正式員工。為此，美西3大港口貨車司機醞...

苗栗全縣豐水梨評鑑 黃梁生勇奪特等獎

苗栗縣全縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，受到今年天候不穩及雨量豐沛的挑戰，豐水梨產量大減約四成，但也因減產、包材物料上...

外貿協會攜手小樹傳愛協會 舉辦8月善愛嘉年華

外貿協會關懷弱勢，關心親子，與小樹傳愛協會合作，將於8月13日至14日在南港展覽館1館舉辦大型ESG公益活動「善愛嘉年華...

北投都不北投了！北士科單價衝百萬 房仲：恐成常態

現今房市可謂跟著產業走，台北市北投區過往為房價較為親民的蛋白區，在北士科的話題帶動下，北士科內住宅案成交均價已站上3位數...

美國與臺灣設計專利之新穎性要件比較

本文以美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.案，來討論美國與臺灣在處理設計專利新穎性爭議時之差異。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。