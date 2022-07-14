晟德前獨董涉內線交易被搜索 公司鄭重聲明全力配合調查

晟德（4123）前獨立董事、永昌法律事務所所長陳永昌等人涉及內線交易，台北地檢署今（14）日指揮調查局台北市調查處兵分七路發動搜索。晟德晚間發表鄭重聲明強調，公司對相關人員所涉內線交易深表遺憾，堅持正派經營，反對內線交易，將全力配合檢調。

根據媒體報導，晟德2018年7月13日曾發布重大訊息，公司董事會決議與大陸華潤醫藥控股公司簽署糖尿病新藥獨家授權中國市場開發與商業化合作備忘錄，中簽約金加上里程碑金人民幣8000萬元，銷售權利金最高可達兩位數的百分比。

檢調調查，陳永昌等人則因擔任獨立董事等職位，獲知此消息，涉嫌提前利用親友身分買進股票，在發布重訊後出脫部分持股獲利，涉嫌內線交易，共計獲利及擬制性獲利約400萬餘元。北檢今日指揮台北處兵分七路執行搜索，訊問陳男等七名嫌疑人，全案朝違反證券交易法中的「內線交易」罪嫌偵辦。

針對檢調動作，晟德今晚間針對公司前獨董及職員涉嫌違反證券交易法內線交易一事發出聲明，強調「反對短線炒作或內線交易，將全力配合司法機關的調查與偵辦」。

晟德表示，對於今日調查局北市調處對前董事與個別員工涉嫌違反證券交易法內線交易一事表達遺憾。集團向來鼓勵員工長期持有公司股票，與公司共存共榮，絶對反對短線炒作或內線交易。

董事長林榮錦得知後，除了對案情表示震驚訝異與不知情外，也深感遺憾。同時也強調晟德公司一向正派經營、注重公司治理，希望同仁堅守崗位，為公司邁向國際化繼續努力。

晟德表示，對於今日司法機關展開的調查及偵辦，集團全力配合。但基於偵查不公開，不便揣測案情。集團未來亦將責成各公司內相關單位加強員工在證交法之相關教育訓練，並提醒所屬員工於股票交易時務必謹慎並依循證交法之規定買賣股票。