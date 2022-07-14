兆基好宅-敦北館今起受理招租 租金最低1萬2起

國家住都中心推動內政部「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」(下稱旅館轉社宅)，台北市松山區「兆基好宅(敦北館)」300戶， 於7月13日至7月22日受理申請，具備資格的民眾備妥相關文件，赴現場或線上辦理承租申請，預計7月23日起辦理看屋、選屋簽約公證作業，最快8月1日即可正式起租入住。

本次兆基好宅(敦北館)推出社會住宅各房型面積為14.62至24.87坪(含公設)，每坪核定市場租金為1,580元/月，按社宅補貼折扣享有一般戶8折為1,264元/坪/月、社會弱勢戶7折為1,106元/坪/月、經濟弱勢戶 5折為790元/坪/月之優惠，以室內面積9.3坪加計公設後為15.5坪標準房為例，每月租金分別一般戶為1萬9,592元、社會弱勢戶為1萬7,143元、經濟弱勢為1萬2,245元。出租價格已低於周邊區域套房市價租金行情。管理費收費為60元/坪/月，水電費則另外收取。

國家住都中心表示，兆基好宅坐落於敦化北路及南京東路商圈，周邊有IKEA、微風南京及小巨蛋，休閒運動空間充足，此外鄰近距捷運南京復興站及台北小巨蛋站，交通相當便利。每個房間均有對外窗、配置飯店的家具、雙層小冰箱，居住環境溫馨舒適。另外公共區域設有投幣洗衣房、垃圾集中室及簡易烹調設備與寬敞交誼廳等及24小時門禁卡管理及日間保全等服務，具備便利良好安全的居住環境。

國家住都中心指出，兆基好宅(敦北館)的申請規定為，年滿20歲以上或未滿20歲已婚的國民，並在臺北市市設籍或就學、就業；申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在台北市名下均無自有住宅，申請人及家庭成員依財政部國稅局核發之最近年度綜合所得稅各類所得按家庭成員平均分配每人每月所得未超過6萬5,387元，符合以上資格者均可申請。