快訊

女護理師等紅燈遇「癡漢眼神」性騷 瓦斯工到案這樣說

兆基好宅-敦北館今起受理招租 租金最低1萬2起

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

國家住都中心推動內政部「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」(下稱旅館轉社宅)，台北市松山區「兆基好宅(敦北館)」300戶， 於7月13日至7月22日受理申請，具備資格的民眾備妥相關文件，赴現場或線上辦理承租申請，預計7月23日起辦理看屋、選屋簽約公證作業，最快8月1日即可正式起租入住。

本次兆基好宅(敦北館)推出社會住宅各房型面積為14.62至24.87坪(含公設)，每坪核定市場租金為1,580元/月，按社宅補貼折扣享有一般戶8折為1,264元/坪/月、社會弱勢戶7折為1,106元/坪/月、經濟弱勢戶 5折為790元/坪/月之優惠，以室內面積9.3坪加計公設後為15.5坪標準房為例，每月租金分別一般戶為1萬9,592元、社會弱勢戶為1萬7,143元、經濟弱勢為1萬2,245元。出租價格已低於周邊區域套房市價租金行情。管理費收費為60元/坪/月，水電費則另外收取。

國家住都中心表示，兆基好宅坐落於敦化北路及南京東路商圈，周邊有IKEA、微風南京及小巨蛋，休閒運動空間充足，此外鄰近距捷運南京復興站及台北小巨蛋站，交通相當便利。每個房間均有對外窗、配置飯店的家具、雙層小冰箱，居住環境溫馨舒適。另外公共區域設有投幣洗衣房、垃圾集中室及簡易烹調設備與寬敞交誼廳等及24小時門禁卡管理及日間保全等服務，具備便利良好安全的居住環境。

國家住都中心指出，兆基好宅(敦北館)的申請規定為，年滿20歲以上或未滿20歲已婚的國民，並在臺北市市設籍或就學、就業；申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在台北市名下均無自有住宅，申請人及家庭成員依財政部國稅局核發之最近年度綜合所得稅各類所得按家庭成員平均分配每人每月所得未超過6萬5,387元，符合以上資格者均可申請。

租金 社會住宅

延伸閱讀

花敬群批北市府居住政策「只剩用口水汙蔑奮鬥的團隊」

社宅誰跳票？黃珊珊：最後一名指第一名為何沒考100分

社宅開槓...柯文哲不行、蔡總統行？ 北市：內政部連5萬戶都做不到

影／台南南區社宅今動工 營建署長曝光最新社宅地點

相關新聞

日圓重貶、國人搶進場 信義房屋日本事業部6月來客量創新高

全球疫情逐漸趨緩、國境開放指日可待，日圓匯率來到新低，也讓投資人目光轉移赴日置產，據信義房屋日本事業部統計，今年6月有超...

塞港再現？美西港口貨車司機恐罷工 航運業者：密切注意中

外媒報導，加州議會「AB5號法案」要求港口貨車司機脫離自由接案，改加入運輸公司成為正式員工。為此，美西3大港口貨車司機醞...

苗栗全縣豐水梨評鑑 黃梁生勇奪特等獎

苗栗縣全縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，受到今年天候不穩及雨量豐沛的挑戰，豐水梨產量大減約四成，但也因減產、包材物料上...

外貿協會攜手小樹傳愛協會 舉辦8月善愛嘉年華

外貿協會關懷弱勢，關心親子，與小樹傳愛協會合作，將於8月13日至14日在南港展覽館1館舉辦大型ESG公益活動「善愛嘉年華...

北投都不北投了！北士科單價衝百萬 房仲：恐成常態

現今房市可謂跟著產業走，台北市北投區過往為房價較為親民的蛋白區，在北士科的話題帶動下，北士科內住宅案成交均價已站上3位數...

美國與臺灣設計專利之新穎性要件比較

本文以美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.案，來討論美國與臺灣在處理設計專利新穎性爭議時之差異。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。