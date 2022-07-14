快訊

通膨飆高之際 巴菲特建議買股票要選「這種公司」

亞洲生技大會倒數計時 諾貝爾得主山中伸彌跨海演講

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亞洲生技大會將於7月27日登場，台灣生物產業協會今(14）日表示，因發表iPSC (誘導型多潛能幹細胞) 的創新方案，而獲得諾貝爾生理醫學獎之山中伸彌教授將在大會演講。而每年備受矚目的「公司展望說明會」，亦有近百家國內外生技公司參與，配合「實體+線上」的商機媒合，預期創造更多國際合作商機。

大會籌委會主席李鍾熙表示，日本再生醫療發展居於亞洲領導地位，而台灣再生醫療也蓬勃發展，更為新通過之生醫產業發展條例鼓勵項目，今年大會很榮幸能邀請山中伸彌教授擔任講者，他將分享「可負擔的iPS細胞」，展望產學研合作商化的國際合作策略，機會十分難得。

另外大會今年也首次舉辦「多國區域合作論壇(Regional Collaboration Forum)」，除了日本、印度、新加坡等亞洲國家，英國、澳洲、立陶宛也將分享該國生技產業生態環境發展特色。透過共同宣傳，目前論壇與商機媒合已有近3成報名者來自國外。

投資部份，亦有許多國際講者參與。資誠共同主辦的投資與區域合作(Investment & Collaboration)論壇有來自8VC、Domain Associates等國際創投機構講者分享早期新藥公司出場機制；台杉投資則邀請多家國內生醫新創公司共同探討如何以台灣DNA在國際生醫賽局中勝出。

創新產業技術部分則有生技中心共同主辦的核酸藥物主題，邀請輝瑞藥廠副總裁與思拓凡公司講者分享最新mRNA研發技術突破；台北醫學大學共同主辦的細胞與基因療法主題，邀請諾華、默克藥廠與IQVIA專家分享產業未來趨勢。國衛院共同主辦的數位醫療主題，則邀請Medidata、SyneosHealth、羅氏藥廠及安侯建業會計師事務所講者演講，並邀請長庚大學分享台灣成功案例。

新創策略主題，在串接亞洲價值鏈主題下，將由工研院生醫所林啟萬所長分享台灣生醫生態系，同時以邀請嬌生創新事業體（Johnson & Johnson Innovation）專家進行座談，深化國際合作，及早融入全球價值鏈。

生技與科技創新融合議題，特別邀請國內在智慧醫療領域完整佈局的廣達董事長林百里，分享「建構智慧雲端健康生態系」，同時也邀請imec、默克集團、阿斯特捷利康及AWS等專家現場暢談生技跨域融合商機。

2022亞洲生技大會主要活動，將包含：實體加線上的論壇與展覽、全球24小時一對一商機媒合平台、公司展望說明會等。大會也將同步舉辦現場開幕及2022傑出生技產業獎頒獎典禮等活動。

生技產業 生態

延伸閱讀

電動車、生醫高階發展進駐 北士科後發先至

海峽論壇大會開幕前 汪洋先見吳成典

第十四屆海峽論壇 續推兩岸「四通」共建一帶一路

成大學生自製人力潛水艇抵英國參賽 第一次亞洲隊參與…大會臉書秀國旗

相關新聞

日圓重貶、國人搶進場 信義房屋日本事業部6月來客量創新高

全球疫情逐漸趨緩、國境開放指日可待，日圓匯率來到新低，也讓投資人目光轉移赴日置產，據信義房屋日本事業部統計，今年6月有超...

塞港再現？美西港口貨車司機恐罷工 航運業者：密切注意中

外媒報導，加州議會「AB5號法案」要求港口貨車司機脫離自由接案，改加入運輸公司成為正式員工。為此，美西3大港口貨車司機醞...

苗栗全縣豐水梨評鑑 黃梁生勇奪特等獎

苗栗縣全縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，受到今年天候不穩及雨量豐沛的挑戰，豐水梨產量大減約四成，但也因減產、包材物料上...

外貿協會攜手小樹傳愛協會 舉辦8月善愛嘉年華

外貿協會關懷弱勢，關心親子，與小樹傳愛協會合作，將於8月13日至14日在南港展覽館1館舉辦大型ESG公益活動「善愛嘉年華...

北投都不北投了！北士科單價衝百萬 房仲：恐成常態

現今房市可謂跟著產業走，台北市北投區過往為房價較為親民的蛋白區，在北士科的話題帶動下，北士科內住宅案成交均價已站上3位數...

美國與臺灣設計專利之新穎性要件比較

本文以美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.案，來討論美國與臺灣在處理設計專利新穎性爭議時之差異。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。