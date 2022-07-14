快訊

跟進國安基金護盤 金管會祭出兩大招救市

壽險公司首創「減重保險」 減肥成功可折減保費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗全縣豐水梨評鑑 黃梁生勇奪特等獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣三灣鄉栽種的高接梨以豐水梨為主要品種。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣三灣鄉栽種的高接梨以豐水梨為主要品種。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣全縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，受到今年天候不穩及雨量豐沛的挑戰，豐水梨產量大減約四成，但也因減產、包材物料上漲等因素影響，使得行情提升。今天的評鑑大賽有7鄉鎮市的梨農參賽，結果由三灣鄉梨農黃梁生勇奪特等獎。

縣府農業處指出，苗栗縣高接梨的栽培面積達1489公頃，總產量逾2萬噸，縣內高接梨嫁接的品種包括豐水梨、新興梨、蜜雪梨、甘露梨、晶圓梨、秋黃梨等個品種，今年因天候不穩，梨果普遍成熟的時間比往常延後，但梨的成熟度、果粒都適中。

豐水梨評鑑上午登場，各鄉鎮梨農參賽的點數達83點，每點的參賽班員要提供約6台斤的果品，由農會邀請苗栗區農業改良場．中興大學的專家擔任評審，針對水梨果品的重量、外觀、質地、風味、糖度等項評分。

苗栗縣內水梨已開始進入產期，縣長徐耀昌上午到現場為縣內的高接梨及豐水梨行銷，歡迎各地消費者踴躍採購。評鑑會場還安排展示縣內各種高接梨，還有水梨風味餐、果雕藝術表演及家政班、四健會成果展。

評鑑結果中午揭曉，三灣在地梨農黃梁生勇奪特等獎，他的妻子張薆璿也參賽拿到頭等二，夫婦倆都有斬獲；張薆璿表示和丈夫栽種高接梨已多年，種水梨從嫁接、授粉、施肥、灌溉每個環節都要注意才可能有好的成果。

三灣代理鄉長李乙廷指出，三灣高接梨品種以豐水梨為主，今年產量雖因天候影響減少，但梨價因供需、物價也上漲，每台斤可達180元，農民整體收益應與往年相差不大。

苗栗縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，會場展示縣內各品種的高接梨。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，會場展示縣內各品種的高接梨。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，會場展示各種的水梨風味餐。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，會場展示各種的水梨風味餐。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣三灣鄉栽種的高接梨以日本豐水梨、國產蜜雪梨為主要品種。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣三灣鄉栽種的高接梨以日本豐水梨、國產蜜雪梨為主要品種。記者胡蓬生／攝影
評鑑結果揭曉，三灣在地梨農黃梁生勇奪特等獎，他的妻子張薆璿也拿到頭等二，代表丈夫上台領獎。記者胡蓬生／攝影
評鑑結果揭曉，三灣在地梨農黃梁生勇奪特等獎，他的妻子張薆璿也拿到頭等二，代表丈夫上台領獎。記者胡蓬生／攝影
評鑑結果揭曉，三灣在地梨農黃梁生勇奪特等獎，他的妻子張薆璿也參賽拿到頭等二，代表丈夫上台領獎。記者胡蓬生／攝影
評鑑結果揭曉，三灣在地梨農黃梁生勇奪特等獎，他的妻子張薆璿也參賽拿到頭等二，代表丈夫上台領獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦。記者胡蓬生／攝影

農業 晶圓 雨量

延伸閱讀

家屬變志工 他一個月一次至慈濟苗栗日照演奏薩克司風

苗栗縣長參選人宋國鼎公布6月收支 負1734元

月費最高2千 國產署苗辦互助教保服務中心釋出35人招生

苗栗一男子疑感情糾紛遭情敵持鋁棒、空氣槍打傷

相關新聞

苗栗全縣豐水梨評鑑 黃梁生勇奪特等獎

苗栗縣全縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，受到今年天候不穩及雨量豐沛的挑戰，豐水梨產量大減約四成，但也因減產、包材物料上...

外貿協會攜手小樹傳愛協會 舉辦8月善愛嘉年華

外貿協會關懷弱勢，關心親子，與小樹傳愛協會合作，將於8月13日至14日在南港展覽館1館舉辦大型ESG公益活動「善愛嘉年華...

北投都不北投了！北士科單價衝百萬 房仲：恐成常態

現今房市可謂跟著產業走，台北市北投區過往為房價較為親民的蛋白區，在北士科的話題帶動下，北士科內住宅案成交均價已站上3位數...

美國與臺灣設計專利之新穎性要件比較

本文以美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.案，來討論美國與臺灣在處理設計專利新穎性爭議時之差異。

台中10大豪宅出爐 新古、中古屋互相較勁

台中七期為著名豪宅聚落，不少政商名流、隱形富豪皆有入主，據實價登錄 ，統計台中10大億級豪宅交易量，近五年億級交易案逐年...

嘉裕甩十年虧損還發股利 嚴陳莉蓮用三招讓老牌西裝浴火重生

成立於1969年、迄今已53年的嘉裕（1417），原已西裝正式服飾為主，不過因隨民眾消費改變，加上快時尚成衣潮流，營運遭遇逆風，本業連續虧損達8年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。