苗栗全縣豐水梨評鑑 黃梁生勇奪特等獎

苗栗縣全縣豐水梨評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，受到今年天候不穩及雨量豐沛的挑戰，豐水梨產量大減約四成，但也因減產、包材物料上漲等因素影響，使得行情提升。今天的評鑑大賽有7鄉鎮市的梨農參賽，結果由三灣鄉梨農黃梁生勇奪特等獎。

縣府農業處指出，苗栗縣高接梨的栽培面積達1489公頃，總產量逾2萬噸，縣內高接梨嫁接的品種包括豐水梨、新興梨、蜜雪梨、甘露梨、晶圓梨、秋黃梨等個品種，今年因天候不穩，梨果普遍成熟的時間比往常延後，但梨的成熟度、果粒都適中。

豐水梨評鑑上午登場，各鄉鎮梨農參賽的點數達83點，每點的參賽班員要提供約6台斤的果品，由農會邀請苗栗區農業改良場．中興大學的專家擔任評審，針對水梨果品的重量、外觀、質地、風味、糖度等項評分。

苗栗縣內水梨已開始進入產期，縣長徐耀昌上午到現場為縣內的高接梨及豐水梨行銷，歡迎各地消費者踴躍採購。評鑑會場還安排展示縣內各種高接梨，還有水梨風味餐、果雕藝術表演及家政班、四健會成果展。

評鑑結果中午揭曉，三灣在地梨農黃梁生勇奪特等獎，他的妻子張薆璿也參賽拿到頭等二，夫婦倆都有斬獲；張薆璿表示和丈夫栽種高接梨已多年，種水梨從嫁接、授粉、施肥、灌溉每個環節都要注意才可能有好的成果。