新竹全新職棒主場非賽事期 要讓風城孩子快樂玩棒球

新竹市立棒球場下周五（7/22）啟用！這座見證近半世紀台灣棒球史的球場，重生回歸後，將成全台唯一全新職棒主場，味全龍復出推手魏應充，為推動親子健康休閒，將非賽事期間的場地運用定位為「新竹孩子的棒球場」。未來風城的社區棒球隊及弱勢孩子們，將有許多機會可參觀體驗球場。

新竹市立棒球場陪伴許多新竹人長大，歷經3年多原地改建，將於7月22日將重生回歸。市府委外營運希望達成球場智慧化、球團在地化、培訓基層化目標。這座球場也將成味全龍的雙主場之一，其中天母野餐席及新竹球場的親子席設計，都是頂新和德文教基金會創辦人魏應充棒球經濟生態圈理念中的一環。

長期致力棒球公益的頂新和德文教基金會，該會執行長蕭巧怡表示，創辦人魏應充一直希望能推動棒球經濟生態圈，這些年除了捐助許多基層棒球隊球具球衣及設備，也推動味全龍復出，並贊助接棒未來女子棒球隊，希望促進就業與發展親子健康休閒。

蕭巧怡指出，新竹棒球場重生回歸，創辦人也特別請基金會推動社區棒球運動，讓大小朋友們都有更多機會接觸、喜歡棒球，接下來基金會將與公益夥伴味全龍合作，讓非賽事期間的場地成為「新竹孩子的棒球場」。

根據基金會初步規劃，未來風城在地的社區棒球隊、公益團體等資源較不足或對棒球有興趣的單位，基金會都會朝協助免費使用場地的方向，來安排公益型的體驗參觀或使用場地練習、或甚至舉辦比賽；不在公益計畫範圍的對象，也能跟基金會洽談可能的合作方向，目標是希望讓喜歡運動的新竹孩子們，都能盡情在非賽事期間使用球場，「培養運動健康的好習慣，是我們可以給下一代最好的禮物！」。

至於，棒球迷們關心的賽事舉辦，味全龍也規劃許多促進親子娛樂的活動，除了開幕系列戰三天將安排威弟親子日，新竹棒球場也有親子包廂的設計。