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外貿協會攜手小樹傳愛協會 舉辦8月善愛嘉年華

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
貿協董事長黃志芳說， 8月13曰14日舉辦，意思就是一生一世的關懷。記者邱馨儀／攝影
貿協董事長黃志芳說， 8月13曰14日舉辦，意思就是一生一世的關懷。記者邱馨儀／攝影

外貿協會關懷弱勢，關心親子，與小樹傳愛協會合作，將於8月13日至14日在南港展覽館1館舉辦大型ESG公益活動「善愛嘉年華」，除邀請300位偏鄉學童以創意紙帳篷於展館露營，體驗寓教於樂的科學營及心靈課程外，現場有明星音樂Live表演、胖卡餐車美食並開放體驗豐富有趣的室內戶外活動，盡享歡樂並感受愛的氛圍！即日起開放購票贊助，贊助收入將全數用於活動經費及公益講座支持。

外貿協會長期投入關懷弱勢孩童等議題，2019年邀請近30位南港弱勢學童至南港展覽館體驗長達兩個月的「FUN暑期成長營」，集結展館同仁、合約商、商店街及鄰近消防局的支持與資源，帶給學童一個難忘的夏天。2020年，南港展覽館與玩野祭合作，首度將戶外露營及運動帶進展館，讓「展館露營」不再是夢想。2021年，外貿協會與小樹傳愛協會首次攜手「傳愛進校園」走進南港區的國小，以親職教育互動講座及沉浸式的體驗，學習傾聽與擁抱，讓親子間更能敞開心胸，傳遞愛的能量

2022年是外貿協會的ESG元年，外貿協會結合夥伴共同建立綠色會展生態圈，打造具永續價值的公益活動，將ESG的理念落實在每一個細節。本場活動號召了近30家企業贊助夥伴，讓企業都能藉由參與公益落實社會責任，創造美好社會與永續環境。本次公益特邀國立台灣科學教育館、遠哲科學教育基金會及美麗心靈公司加入，帶給偏鄉學童、新住民及原住民家庭寓教於樂的科學體驗及探索心靈、找尋自我價值的秘訣。

外貿協會 公益活動

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