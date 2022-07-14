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北投都不北投了！北士科單價衝百萬 房仲：恐成常態

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

現今房市可謂跟著產業走，台北市北投區過往為房價較為親民的蛋白區，在北士科的話題帶動下，北士科內住宅案成交均價已站上3位數，專家直指「北投都不北投了」。

據市調機構資料顯示，今年上半年案量約1,318億，其中以北投區推案量最多，達250億元，住展雜誌研發長何世昌表示，北士科掀起第一波推案潮，上半年案量大舉噴發，且北士科內住宅案成交均站上三位數；預計下半年，還有璞園、國泰等指標案會公開銷售，開價將再改寫北投歷史新高。

觀察北投區近一年實價登錄，北士科周邊指標建案「華固文臨」，預售成交單價最高為每坪109萬元，同在文林北路上預售建案「家居璽玉」成交最高單價也來到每坪120萬元，專家分析，未來三位數房價可能成為常態。

東森房屋北投中央加盟店彭建偉店東指出，近一年北士科周圍單價都來到100萬元以上，主因為鄰近士林、北投、天母優質生活圈，加上捷運淡水線、洲美快速道路等交通條件，房價屢創新高並不意外。

北投交易熱點有兩大塊，一為北投捷運站周圍，另就是北士科，且備受看好，北士科預計引進數位醫療、生技、智慧科技等產業進駐，VＯLVO服務中心、中鼎集團第二總部大樓、仁寶、康舒、新光紡織、士林電機也陸續佈局，勞動人口的比例上升將伴隨區域經濟成長。

彭建偉表示，一向被認為是蛋白區的北投，因北士科各大廠進駐，近期實價登錄揭露更是上看三位數，晉升百萬單價豪宅，且鄰近陽明山、淡水河，好山好水、商圈熱鬧，房價相對北市其他區域親民許多，近年都更、危老重建更是勢在必行，預料未來北投區房價恆溫走升，相當值得持續關注。

房價 實價登錄 捷運 北投

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