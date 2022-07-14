台中10大豪宅出爐 新古、中古屋互相較勁

台中七期為著名豪宅聚落，不少政商名流、隱形富豪皆有入主，據實價登錄 ，統計台中10大億級豪宅交易量，近五年億級交易案逐年攀升，上榜豪宅中有8名都位在七期，其中以「寶輝秋紅谷」拔得頭籌，億元交易戶數最多，達88筆，「聯聚信義大廈」則屬屋齡13年的資深億元豪宅。

統計近五年台中市西屯區億元交易住宅大樓的價量變化，今年上半年共成交19戶，已達2018年全年成交量，今年上半年成交均價68.76萬元，較2018年成長20.6％，屋齡5年內的億元豪宅交易分別有「寶璽天睿」、「大陸宝格」、「由鉅大恆」、「大陸麗格」等案。

億元交易筆數最多的住宅建案為「寶輝秋紅谷」，共88筆，億元以上交易佔整體社區66％，第二為「富邦天空樹」共66筆交易，佔社區整體交易94％。

第三、五位的「寶璽天睿」與「聯聚瑞和大廈」目前揭露所有交易皆超過億元，分別為44筆與37筆，社區總戶數僅有60～80戶之間，物件量少價高，更樹立億萬買鄰的社區均質門檻，堪稱「億級豪宅」。

另外，榜上成交單價最高、均價75.83萬元的「大陸宝格」，暫居億元交易數量第四位，但因為該案屋齡新，且建案座落於朝南公園第一排位置，是七期新市政特區內無法複製的A級地段，加上產品設計本身具有國際前瞻地位，在台中逐步走向全球產業聚落的同時，有望成為國際豪宅買家的焦點。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛指出，中部豪宅市場也面臨同樣的經濟環境背景，新案供給清一色為中小坪數產品，億元級產品出現斷層，或者新案坪數不敷富豪使用，對自住買方來說，億元豪宅現貨有限，有賣一戶少一戶的壓力，加速市場去化。