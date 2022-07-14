快訊

高雄某高中爆女師被學生性騷 反遭議論「被摸一下會怎樣」幾近崩潰

教育部拍板台首大全面停招 近300學生提前分發安置

又跌了！日幣臺銀匯價低見0.22元 即時匯率已達0.21

KKday完成C+輪融資 疫情以來累積募資9500萬美元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球經濟景氣陷入衰退危機，新創募資也更加困難，不過本土新創、全球旅遊行程業者KKday因全球營收強勁回升，投資人力挺，完成C+輪募，疫情以來累計募得9500萬美元。

KKday表示，近兩年半面對詭譎多變的全球疫情，以靈活快速的商業策略與行動因應衝擊，深耕亞洲。今年6月KKday全市場營收表現創下疫情以來新高，超越疫情前同期表現。KKday將持續與海內外供應商緊密合作，已經為迎接出境、入境與國旅三大商機做好準備。

KKday近期宣布獲得亞洲私募基金TGVest領投C+輪募資，自疫情爆發以來，已累積募得9500萬美元。C+輪領投者TGVest著重於投資台灣、日本以及兩地市場連結，也放眼國際科技市場；同時，KKday在營收與經營上的亮眼表現也獲得多位既有投資人續投力挺。目前KKday海內外辦公室也進入備戰狀態，累積超過300,000個旅遊體驗，提供使用者獨一無二的旅遊體驗。

另外，KKday旗下rezio預訂管理系統，繼2021年6月成功進軍南韓市場、拿下南怡島無接觸旅遊系統獨家承攬權後，帶動海內外業務在疫情下逆勢成長，包括日本北海道旭山動物園、沖繩琉球村等人氣景點相繼導入rezio，目前全球已有超過1,600家旅遊業者採用rezio、遍及700個地點，並提供15,000種體驗、服務超過270萬名旅客。透過rezio，業者從專屬網站開店、訂單管理、活動庫存控管、報到核銷機制皆能一條龍式完成，更具備多語言對應、線上多語系客服、多國金流轉接等優勢，大幅提升業者對於國際旅客的接待能量。

疫情 營收

延伸閱讀

國旅推升恆春半島旅宿滿房 警估周末單日總車流3.2萬輛

南美館破地獄Cosplay午夜專場套票 KKday14日獨家開賣

花蓮業者加碼國旅優惠 主題樂園票價折抵賞鯨船票

影／國旅補助明上路 王國材：先做好國旅 等觀光客來台

相關新聞

房市買氣滑 推案減千億、價格竟還在漲 專家曝2因素

市調機構統計，北台灣今年Q2新建案推案量約為2,001億元，較今年Q1銳減逾千億元，季減幅高達約35％。累計今年上半年，...

疫情、升息、股災 新建案延推浪潮不斷加大

據住展雜誌統計，北台灣今年Q2新成屋、預售屋推案量約為2001億元，較今年Q1銳減逾千億元，季減幅高達約35％。累計上半...

全力備戰跨境旅遊商機 KKday完成C+輪募資

2022下半年邊境可望解封，出入境旅遊市場將迎來反彈榮景，亞洲深度旅遊體驗電商平台KKday今(14)日宣布，完成C+輪...

派樂騰台灣廠 裁員570人

美國知名健身器材公司派樂騰（Peloton）12日宣布，不再於自家工廠生產飛輪和跑步機等硬體設備，結束製造部門營運，擴大...

力山代工派樂騰 營運增溫

新創健身大廠派樂騰（Peloton）宣布將停止旗下製造廠期美科技的生產，並選擇力山作為其飛輪與跑步機的主要製造商；法人預...

旅行社搶客 先報名再付費

台北國際夏季旅展明（15）日登場，指標旅行社雄獅、山富等為迎接台灣9月前有望全面解封，提前部署搶團客，推出「先報名、再付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。