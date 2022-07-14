KKday完成C+輪融資 疫情以來累積募資9500萬美元

全球經濟景氣陷入衰退危機，新創募資也更加困難，不過本土新創、全球旅遊行程業者KKday因全球營收強勁回升，投資人力挺，完成C+輪募，疫情以來累計募得9500萬美元。

KKday表示，近兩年半面對詭譎多變的全球疫情，以靈活快速的商業策略與行動因應衝擊，深耕亞洲。今年6月KKday全市場營收表現創下疫情以來新高，超越疫情前同期表現。KKday將持續與海內外供應商緊密合作，已經為迎接出境、入境與國旅三大商機做好準備。

KKday近期宣布獲得亞洲私募基金TGVest領投C+輪募資，自疫情爆發以來，已累積募得9500萬美元。C+輪領投者TGVest著重於投資台灣、日本以及兩地市場連結，也放眼國際科技市場；同時，KKday在營收與經營上的亮眼表現也獲得多位既有投資人續投力挺。目前KKday海內外辦公室也進入備戰狀態，累積超過300,000個旅遊體驗，提供使用者獨一無二的旅遊體驗。

另外，KKday旗下rezio預訂管理系統，繼2021年6月成功進軍南韓市場、拿下南怡島無接觸旅遊系統獨家承攬權後，帶動海內外業務在疫情下逆勢成長，包括日本北海道旭山動物園、沖繩琉球村等人氣景點相繼導入rezio，目前全球已有超過1,600家旅遊業者採用rezio、遍及700個地點，並提供15,000種體驗、服務超過270萬名旅客。透過rezio，業者從專屬網站開店、訂單管理、活動庫存控管、報到核銷機制皆能一條龍式完成，更具備多語言對應、線上多語系客服、多國金流轉接等優勢，大幅提升業者對於國際旅客的接待能量。