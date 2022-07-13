國立臺灣美術館與台中大毅老爺行旅跨界推中秋「月盒」

國立臺灣美術館與財團法人席德進基金會，積極推廣藝術家席德進的藝術成就，及活絡其藝術資產能見度，今年首度跨界與台中大毅老爺行旅聯名推出2022中秋禮盒「月盒」，標榜今年中秋，要為珍貴的人獻上一份藝術之禮。

今天的中秋聯名禮盒發表會，由國立臺灣美術館館長廖仁義與台中大毅老爺行旅總經理蔣大雄主持。

廖仁義表示，禮盒內含濾掛咖啡及五款西式甜點，不僅選用在地咖啡品牌，將東方情懷與西方糕點融合成一份醇厚的心意，也為中秋贈禮增添更多不同選擇。

同時，經由國立臺灣美術館與台中大毅老爺行旅聯名，提升雙方品牌效益，促進文化創意的多重價值，並以藝術氣息將東方情懷與節慶文化延伸至節慶禮品，讓佳節間傳遞的情意，滿溢著藝術氛圍的流動。

國立臺灣美術館與台中大毅老爺行旅攜手推出的中秋禮盒「月盒」，是以國美館與席德進基金會所典藏的藝術家席德進《抽象畫No.100》作品為體。

取畫中的那抹湛藍為夜空，明亮的豔紅裡高掛的圓月，彷若節慶時節映入眼簾的街燈熱鬧，團圓夜在流瀉的月光下相聚、相伴，這份情意在皎月的映照下顯得更加動人。

蔣大雄指出，禮盒內含五種不同西式甜點，及極品莊園咖啡濾掛組，加入臺灣自產果實風味，注入豐饒的在地精神。

五款糕點中，有法國宮廷點心「達克瓦茲」，將產自南投古法煉製的黑糖與茶香混合，為秋日帶來甜美的滋味。「柑橘巧克力布朗尼」來自東勢椪柑的橙香，被包裹在濃郁可可內，馥郁甜蜜口感油然而至。

「洛神磅蛋糕」以東部山中的紅寶石洛神融入蛋糕裡，初入口的酸與緊追其後的甘甜，口感層次更顯豐富。「金桔瑪德蓮」選用來自宜蘭顆顆飽滿的金桔果實，酸甜有致的風味令人難忘。

除了經典糕點，禮盒中還有兩種不同口味的曲奇餅乾，不論是在舌尖綻放的紅茶香氣，或是恣意挑動著味蕾的咖啡風味，入口即化的細緻酥香，值得細細品味。

禮盒中任一款甜點，搭配臺灣自產的濾掛式極品莊園咖啡，緩緩滴落的黑金，空氣瀰漫的除了咖啡香，更有專屬於台灣土地的人情味。

國立臺灣美術館透過於將藝術帶入日常中，營造獨特美感生活的氛圍，台中大毅老爺行旅則以「旅店中的美術館」為核心，為城市旅遊創造更多知性體驗，跨界聯名推出這份凝聚東方情懷與藝術表現的精緻之禮，除了是貼心問候，更是如河流般表現念念不忘的中秋情意。