因應國旅振興方案 超商雙雄準備應戰推出遊必備商品

政府將推出國旅振興方案，加上夏季天氣晴朗炎熱，更是超商營運旺季，超商雙雄7-ELEVEN和全家針對出遊必備商品，已準備應戰。

因暑假出遊及國旅補助，7-ELEVEN表示，風景區、交通轉運門市積極備戰，包括飲料、冰品、CITY飲品、零食、自助區熱食、日用品等，民眾出遊較常購買的商品增加1~2成備貨量，並與鄰近飯店異業合作，導入區域商品掌握旅遊伴手禮商機等。

飲料則搭配「飲料夏日大Bingo」線上線下活動，除享指定飲料任2件0元起優惠外，今年更加碼多件數「天天抽、立即中」活動，有機會抽中iPhone13、Gogoro，整體備貨增加3成以上。ibon售票網則主打樂園套票最低3折起、熱門交通最低6折起，指定樂園、交通套票加價購高鐵車票更享有75折優惠。

全家表示，看準民眾假日出遊機會大增，將全力備戰，假日前景點型商圈店舖更是備足零食點心、冰涼飲品或是方便帶著走的三角飯糰及溼紙巾等商品，平均備貨量較平日增加3~4成，滿足民眾外出旅遊的採購需求，也帶動業績平均成長2至3成。