國家住都中心：在北市興建社宅的腳步未曾停下

國家住都中心今（13）日表示，成立近四年來，住都中心推動社會住宅不遺餘力，截至111年6月底已於全國完成49處基地共1萬7,344戶之統包工程決標。同時間，國家住都中心經營全國最大的林口世大運社會住宅3,490戶，已超過三年，建立全國唯一雙老家園及全國唯一的訪視制度，不僅導入青創園區、非營利團體培力，也將公共藝術社區化，累積豐富的營運經驗，為日後6.92萬戶的社會住宅打下堅韌的基礎。

台北市副市長黃珊珊日前表示，國家住都中心至今還沒實際營運入住一間社宅。

國家住都中心今日表示，在台北市興建社宅的腳步不曾停下，分別於松山區及萬華區各有一處基地正在興建中。此外，台北市尚有30處基地共9,451戶刻正規劃中，其中七處基地興辦事業計畫已通過，預計今年將辦理4處共1,624戶社會住宅統包工程上網招標。

國家住都中心表示，興辦社會住宅不僅追求效率，亦相當重視建築及營管品質，每一案件都會取得智慧建築、綠建築及耐震標章，盼優質的社會住宅成為城市最具韌性的支持力量。