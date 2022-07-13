護不到盤！Gogoro遭美國禿鷹盯上 台網友：金管會快上

台灣電動機車製造商Gogoro今年4月赴美上市，最高曾創每股17.59美元，但蜜月期結束後一路走低，昨（12）日跌至6.07美元。同時，美國放空機構博力達思研究（Bonitas Research）宣布做空Gogoro，除了認為銷量衰退，也評估公司營運相當燒錢。台灣網友則開酸「禿鷹做空台灣公司，金管會快上啊」。

Bonitas Research報告指出，今年第2季Gogoro掛牌數年減20%，2022上半年銷量相比2020年下跌19%，然而第1季的毛利率只有13.7%，遠低於公告上市時預估的20.9%，是因台灣機車龍頭光陽競爭壓力所致。

雖然近期股價從低點反彈超過50%，但Bonitas Research認為沒有依據能支撐這種樂觀情緒，斷定Gogoro是估值過高、用戶成長減緩、燒錢的借殼上市公司，預期股價仍有下殺空間，已操作做空。

消息傳回台灣，車主表示「那個app真的很難用」，PTT也有網友開酸「要不回來台灣上市好了，不然台灣價值護不到盤」、「禿鷹做空台灣公司，金管會快上啊」、「美國人不騎機車，跑去美國上市被放空」、「這支不是被派去收割美國韭菜的嗎？」

但另一派網友認為股價不一定會跌，「這個股價…還有肉空嗎？」、「準備被阿姨（指大股東宏達電董事長王雪紅）嘎上天」、「割美國韭菜，不過大股東都股神，搞不好多空雙巴」。