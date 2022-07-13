饗賓集團嘉義食材中心 今開工動土

饗賓餐旅今（13）日於嘉義縣馬稠後產業園區舉辦嘉義食材中心開工動土典禮，由董事長陳啓昌、總經理陳毅航率主管們一起參加，嘉義縣翁章梁縣長、桃園巿鄭文燦巿長等貴賓出席蒞臨，初期投資新台幣8億元，興建總樓地板面積3000坪的「嘉義食材中心」。

饗賓餐旅於台灣糧倉嘉南平原的核心區位「嘉義馬稠後產業園區」取得15098坪的產業用地，初期投資新台幣8億元，興建總樓地板面積3000坪的「嘉義食材中心」，饗賓餐旅董事長陳啓昌表示，「饗賓嘉義食材中心將有效縮短食材從產地到餐桌距離，並與當地農民深化契作，落實食安溯源管理，提供農民穩定收益並整合在地資源，攜手供應台灣餐飲業每年8000億產值所需要的優質食材，並預計透過三階段開發建設打造成台灣的食材中心，成為引領饗賓集團邁向未來的重要動能。」

饗賓集團於2012年正式啟用位於桃園青埔的總部暨中央廚房桃園廠。桃園廠樓地板面積約3000坪，倉儲空間500板，集合總部辦公室、倉儲、食材加工、食安實驗室、物流等功能。饗賓中央廚房取得食品安全管理系統ISO22000管理認證，食安實驗室遵循ISO17025系統運作，為食材品質、料理品質及食安品質把關，每月自檢樣品約1000件。同廠區尚有饗農班、洗衣廠、倉儲廠。饗農班專營蔬果類食材，可在產季至產地採購最在地最當令的新鮮食材。洗衣廠專職處理同仁制服清洗和熨燙，以及店舖所有清潔紡織品的清理消毒。倉儲廠則於2020年落成啟用，樓地板面積約680坪，倉儲空間600板。

甫於今開工動土的「饗賓嘉義食材中心」基地總面積為15098坪，第一期土地開發面積約4500坪，第一期建物樓地板面積約3000坪，建築物總樓高15公尺，設計12處碼頭裝卸口，約7000板冷凍冷藏儲位，未來除低溫倉儲及冷鏈物流外，也將規劃食材前處理中心。

由桃園在地福利川菜起家的桃園在地規模最大優良餐飲企業饗賓餐旅，目前旗下共有饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠、小福利火鍋會所等八個品牌，全台共55家分店，以及「饗帶走」外帶外送、「饗在家」冷凍食品兩大電商平台。

即使2022年新冠疫情仍十分嚴峻，但饗賓仍勇往向前持續成長，更將於2022年下半年在台北101的86樓開創全新品牌「饗」，以越在地越國際的自信與姿態，成為全世界最好的高空景觀餐廳之一。總經理陳毅航表示：「繼全台人氣最高位於台北微風信義46樓的第一高空景餐廳『饗饗』之後，饗賓糅合當代生活風格與美學，創新演繹台灣美好的『饗』，將以獨一無二的餐飲體驗，讓全世界看見台灣餐飲的全新風貌，這是饗賓寫給台灣的一封情書，也是寫給全世界的一封盛宴邀請函。」