大亨砸3.8億元買陽明山45年別墅 專家：這點吸引人

實價揭露，陽明山今年出現第二筆億級別墅交易，位於永公路296巷的一處45年三層樓別墅，建坪457坪，地坪1207坪，土地使用分區為保護區，4月成交總價3.8億元，買家為「大無畏國際開發」，陳姓負責人曾為有線電線副董事長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，陽明山因許多土地屬於限建保護區，新的透天別墅有限，許多早年別墅雖然看似屋齡已高，不過其中不少已重建裝修，內部頗為現代化，尤其土地持分大更是吸引人，適合半退休狀態的高資產族購置作為度假宅之用。

台灣房屋集團趨勢中心觀察雙北市山區別墅，今年成交總價1億元以上的別墅共有3筆，包括陽明山莊頂路別墅，總價約1.6億元；新北新店豪墅聚落的大台北華城，「青山鎮」4層樓別墅在4月以1.08億元成交，買家為「尼盛投資」，前屋主持有8年轉售還小幅增值約800萬元。

張旭嵐指出，陽明山和新店華城是大台北地區最著名的兩大頂級別墅區，早年對於許多企業主而言，擁有山區度假別墅是一種財力和生活品味象徵，不過近年大多數的豪宅社區提供豐富又豪華的公設，以及五星飯店級的服務，也讓高資產族逐漸轉向蒐集市區頂級豪宅，因此豪墅交易量不如往年。

台灣房屋華城特許加盟店店長蔡志成表示，「青山鎮」開車不到五分鐘就可以到碧潭橋，且可連結北二高、信義快速道路，可謂離塵不離囂，因為有警衛崗哨把關，具有高度隱密性，吸引中小企業主和藝人自住使用，不少康橋國際學校的家長為子女就學而置產，也形成一個菁英聚落。今年或許因為股災，帶看量不如以往，但還是有鍾情獨棟別墅，渴望大片庭院綠地度假宅的客層。

第一建經研究中心副理張菱育指出，過去以私法人購置不動產，大多是為了節稅、資產配置之用，將來若以股權分配的方式出脫，或是移轉給子女，可節省土增稅，因此以法人名義購買不動產，會比起自然人更能彈性運用。