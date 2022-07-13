快訊

陽明山45年老別墅 3.8億元易主

獨／陳時中競選團隊成形 高聲量「焦糖哥哥」操盤空戰

劉德華監製新片出意外！影帝林家棟倒地不起急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽明山45年老別墅 3.8億元易主

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
青山鎮別墅。圖／台灣房屋提供
青山鎮別墅。圖／台灣房屋提供

疫情之下，獨門獨戶的透天別墅頗受到買方青睞，據實價揭露，北市陽明山今年出現第2筆億級別墅交易，位於永公路296巷的一處三層樓別墅，屋齡逾45年，建坪457坪，地坪1207坪，土地使用分區為保護區，4月成交總價3.8億元，買方為大無畏國際開發。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，陽明山別墅區因為許多土地屬於限建保護區，因此新的透天別墅有限，而許多早年的別墅雖然看似屋齡已高，不過其中不乏早已重建裝修，內部頗為現代化，且最吸引人的除了遼闊山間視野，還包括所持有的土地持份大，頗適合半退休狀態的高資產族購置作為度假宅之用。

觀察雙北市的山區別墅，今年成交總價1億元以上的別墅共有3筆，包括陽明山莊頂路別墅，總價約1.6億元；新北新店豪墅聚落的大台北華城，「青山鎮」4層樓別墅在4月以1.08億元成交，買家為「尼盛投資」，前屋主持有8年轉售還小幅增值約800萬元。

張旭嵐指出，陽明山和新店華城是大台北地區最著名的兩大頂級別墅區，早年對於許多企業主而言，擁有山區度假別墅是一種財力和生活品味象徵，不過近年大多數的豪宅社區提供豐富又豪華的公設，以及五星飯店級的服務，也讓高資產族逐漸轉向蒐集市區頂級豪宅，因此豪墅交易量不如往年。

台灣房屋華城特許加盟店店長蔡志成表示，「青山鎮」雖然在新店山區，不過開車不到五分鐘就可以到碧潭橋，且可連結北二高、信義快速道路，所以可謂離塵不離囂，因為有警衛崗哨把關，具有高度隱密性，吸引中小企業主和藝人自住使用，不少康橋國際學校的家長為子女就學而置產，也形成一個菁英聚落。不過今年或許因為股災，帶看量不如以往，但還是有鍾情獨棟別墅，渴望大片庭院綠地度假宅的客層。

第一建經研究中心副理張菱育指出，過去以私法人購置不動產，大多是為了節稅、資產配置之用，將來若以股權分配的方式出脫，或是移轉給子女，可節省土增稅，因此以法人名義購買不動產，會比起自然人更能彈性運用。

不過房地合一稅2.0已將私法人短期交易調高至35%、45%，且央行打炒房對於私法人購置住宅貸款，降至4成，還無寬限期，這些政策對於短期買賣的公司會有所影響，但是對於有長期經營、資產配置需求的客群來說，影響較輕，若有遇到合適標的，仍會選擇進場購置。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

陽明山 豪宅

延伸閱讀

張旭嵐／打破冷氣使用三迷思 這樣吹最省電

買12年不住 仁愛路毛胚豪宅轉手創社區第三高

「偽戶外」夯！疫後陽台屋需求大增7成

41年陽明山別墅7300萬買下重建 今1.6億轉手

相關新聞

中鋼「新進人員名冊」外流！ 網驚：清一色是國立大學

6月底證交所、櫃買中心公布非主管級一般全時員工薪資資訊，其中傳產鋼鐵業中鋼員工薪資中位數高達222萬元，還比「護國神山」台積電高出37萬元，羨煞不少民眾。一名網友曝光中鋼某年外流的新進人員名冊...

momo保健食品營運階梯式成長 60歲以上網購年增248%

富邦媒（8454）今（13）日發布「2022年網購保健食品報告」，旗下momo購物網保健食品銷售已連續兩年年增約達五成，...

內政部稱入籍沒問題 巢運：百萬租屋族都是傻瓜？

巢運今(13)日舉行記者會指出，由於租屋黑市，許多租屋族無法設籍，被迫成了二等公民，要求內政部正視無法入籍對公民權的危害...

量販龍頭家樂福迎中元大檔 祭抗漲商品搶市

量販店將迎來中元節百億拜桌商機，也是決勝下半年最重要檔期！但萬物齊漲，從餅乾漲到罐頭，量販龍頭家樂福表示，今年有兩大抗漲...

電費上漲拍板定案 住宅大樓節電措施錙銖必較

電價調漲本月上路，住宅用電每月千度以上將調漲9%，政策尚未實行，網路上已經熱烈討論各種省電妙招，而部分建商則在規劃初期即...

秀育企業斥資11億回鄉建廠 王惠美：彰化已有800億回流

以塑膠模具開發起家的秀育企業響應政府政策鮭魚返鄉、回台投資，根留彰化秀水建廠，廠房總土地面積約3000坪，預計分二期建廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。