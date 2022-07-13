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量販龍頭家樂福迎中元大檔 祭抗漲商品搶市

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
今年家樂福中元節檔期，將從今（13）日開跑至8月16日，將動員全通路，推出抗漲商品搶市。記者何秀玲／攝影
今年家樂福中元節檔期，將從今（13）日開跑至8月16日，將動員全通路，推出抗漲商品搶市。記者何秀玲／攝影

量販店將迎來中元節百億拜桌商機，也是決勝下半年最重要檔期！但萬物齊漲，從餅乾漲到罐頭，量販龍頭家樂福表示，今年有兩大抗漲策略，包括推出「買一送一」品項年增一成，加上全通路有兩天推出九折活動，等於折扣達四五折；再來是力推箱購商品，一次可購入多樣商品組合，多數箱購300元內有找，預期業績挑戰突破百億元大關。

家樂福中元節為全年第二大檔期，僅次於過年，占營收20-21%，其中商品類別以雜貨佔比70%最高，生鮮占比15%，再來是其他類。

今年家樂福中元節檔期，從今（13）日開跑至8月16日，將動員全通路，包含68間量販店、247間超市，以及4月剛推出、最快可20至35分鐘送到家的「家速配」、家樂福線上購物。

通膨來襲，萬物齊漲，家樂福主管表示，今年中元節為增加買氣，推出上百個買一送一品項的「抗漲區」，包括泡麵、餅乾、油品、巧克力等熱門拜拜商品，比去年同期多一成，7月16日和17日在舉辦限時兩天，滿額打九折活動，折合下來，最低下殺四五折。

像是味全旗下醬油品牌「健康廚房」，300至340毫升的醬油買一送一為150元，等於一瓶是75元；福壽香油220毫升買一送一也只要150元，一瓶也是75元。

再來，今年家樂福祭出箱購商品，雖然今年包裝的紙箱和人力成本都上揚，墊高箱購成本，但商品種類多元，一次可買到多包產品，以量制價。像是聯華食品旗下的「可樂果拜拜箱」和卡迪那四重脆拜拜箱經典海鹽口味，原價120元，箱購促銷價僅95元；味王風味碗麵12包一箱，原價264元，箱購促銷價219元，促銷降價幅度達一成。

家樂福也指出，盤點歷年中元暢銷品，今年將客群分類提供不同銷售方案，包括公司行號、家庭採買、個人拜拜、宮廟社區。

針對公司行號，建議購買箱購商品，整箱方便搬運，拆開後小包裝容易分發；家庭採買鎖定婆婆媽媽跟小資家庭，推出買一送一專區。針對個人需求，提供四種普渡箱，今年首次與嘉邑城隍廟合作，推出嘉邑城隍廟慶讚中元平安普度箱，一箱999元；宮廟社區則推出專人打點相關商品以及到府擺桌服務。

由於家樂福今年初楊梅倉大火，多少影響配送，不過家樂福表示，將會有效利用店鋪的倉庫，還有替代倉，並開放廠商直送，並運用大數據分析熱銷商品，保持不缺貨狀態。

今年家樂福中元節檔期，從今（13）日開跑至8月16日，將動員全通路，推出抗漲商品搶市，也針對宮廟社區推出到府擺桌服務。記者何秀玲／攝影
今年家樂福中元節檔期，從今（13）日開跑至8月16日，將動員全通路，推出抗漲商品搶市，也針對宮廟社區推出到府擺桌服務。記者何秀玲／攝影

家樂福 中元節

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