中鋼「新進人員名冊」外流！ 網驚：清一色是國立大學

6月底證交所、櫃買中心公布非主管級一般全時員工薪資資訊，其中傳產鋼鐵業中鋼員工薪資中位數高達222萬元，還比「護國神山」台積電多出37萬元，羨煞不少民眾。一名網友曝光中鋼某年外流的新進人員名冊，對師級人員清一色都是國立大學感到驚訝不已。

該網友於PTT發文貼出「中鋼某年新進人員名冊」驚訝表示，「師級居然清一色都是國立大學」，並提了一連串疑問「為何中鋼師級都是國立大學？高普考都有私立大學，為何中鋼都是國立大學居多？」，他更推論「難道說淡江、逢甲、輔仁要進中鋼很難？」。

一名網友曝光中鋼某年外流的新進人員名冊。 圖擷自 PTT

名冊中可見27位員工皆畢業於國立大學，成功大學居多，科系主要是機械工程，全員僅2位學歷在碩士以下。另外，「師員級」一欄也全為相關科系大學畢業才能報考的「師級」，兩者基本薪資差別在師級為4萬元，員級則為3萬元。一般來說「員級」招考名額會比「師級」多，初判此名冊可能是其中一部分。

也有眼尖網友注意到名冊「裡面怎麼有一個大學生」、「還有一個二年制學士的」、「南加大也混在裡面」、「什麼台科、北科，連三中車尾燈都看不到」。

大家紛紛稱讚「國營裡面最好的」、「年薪中位數有200萬，在高雄橫著走」、「南霸天你以為講假的喔，以後有台積可能會被吸走一些」、「中鋼師級在高雄可以爽爽過一生了」。由於中鋼總公司及工廠都在高雄，一位小港人透露「小時候都聽長輩說，要努力考上成大機械，然後進中鋼」。

但也有人認為「有什麼好驚訝的」、「你不知道連技術員也都國立的嗎？嫩」、「有私立文組的再po上來」、「合理啊，只挑精英」。